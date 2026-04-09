Какие специалисты нужны в deftech в 2026 году (инфографика)

В начале 2026 года количество вакансий на jobs.dou.ua в сфере deftech выросло до рекордных 3005 за I квартал. В то же время, изменилась география поиска кандидатов, а также структура найма на технические и нетехнические позиции.

Об этом пишет DOU.

Динамика роста вакансий

В I квартале 2026 года появилось 3005 deftech-вакансий. Это больше, чем за весь 2024 (2283), и больше, чем за первое полугодие 2025 (2369). Прирост по сравнению с последним кварталом 2025 года составляет 35,4%. Если сравнивать с ІТ, то это почти столько же, сколько было за весь 2025 год в категориях Project Manager (3140) или Front-еnd (3448).

Больше новых вакансий появилось в марте — 1120 (например, в ІТ в тот же период было 6525 вакансий). В январе и феврале вакансий в оборонке было почти поровну — 934 и 951 соответственно. Для сравнения, в I квартале прошлого года наибольший прирост вакансий был в феврале.

Количество deftech-вакансий на DOU

Запрос на специалистов традиционно возрос во всех крупнейших городах, но рекордно в Одессе. В предыдущие годы там ежеквартально появлялось не более 20 вакансий, а в начале 2026 — 74 (на 50 больше, чем в прошлом квартале).

Также стабильно растет количество позиций в Киеве — 2427 против 1571 в прошлом квартале. Также увеличилось предложение во Львове и Днепре. Существенно возросло и количество отдаленных вакансий — на 118 больше, чем в прошлом квартале, и больше всего за все время.

Конкуренция среди кандидатов

Количество откликов на одну вакансию возросло по сравнению с 2025 годом, но все еще меньше, чем три года назад. Если в 2023 году было в среднем 15−18 откликов, то в 2025 году — уже 7−9. То есть конкуренция между кандидатами снизилась почти вдвое.

Самый низкий уровень был зафиксирован в конце 2025 года — 7,3 отзыва на вакансию. В I квартале 2026 г. средний показатель вырос до 9,2 (+20,7%). В разрезе за месяцами больше всего было в январе — 10,2 отзыва.

Для сравнения, в ИТ столько же отзывов в среднем получают вакансии в категории AI/ML (9,1), тогда как в отдельных направлениях, таких как Front-end, бывает по 86 откликов на вакансию.

Среднее количество отзывов на одну deftech-вакансию на DOU

В специализациях Project Manager и QA откликов стабильно больше всего. По сравнению с предыдущим кварталом, средние показатели даже несколько выросли — 26,8 отзыва на вакансию против 20,1 от проджектов и 21,7 против 15,4 от тестировщиков.

Также заметно выросло среднее количество откликов в специализации Architect — если в последнем квартале 2025 года показатель был нулевой, то теперь — 10,3.

Зато спад активности наблюдается в специализациях Technical Writer, Design и Security.

Из нетехнических специалистов количество откликов росло по всем направлениям, кроме HR — там показатель упал с 10,2 до 9,7. Для сравнения, в I квартале 2025 года было в среднем 17 откликов, а в 2024 году — 25,5.

Популярные специализации и зарплаты

В защитнике стабильно растет спрос на hardware-специалистов — в I квартале 2026 года их было 496 — на 175 больше, чем в прошлом квартале.

Заметно возросло количество вакансий Project Manager. В первые три месяца 2026 года их было 122. Для сравнения:

I квартал 2025 года — 70 вакансий;

IV квартал 2025 года — 83.

Еще увеличилось вакансий продуктовых менеджеров (+29 по сравнению с предыдущим кварталом). Также сохраняется спрос на Embedded (+44 вакансии) и QA (+23).

Среди нетехнических ролей добавилось вакансий HR (+79) и Marketing (+53). И почти вдвое возросло количество позиций Sales и более чем в три раза — Support.

Например, медианная зарплата у Project Manager у deftech — $2500, тогда как у ИТ — $2200. При этом разброс у deftech более широкий: верхний квартиль — $3410, а у ИТ — $3270. А у QA наоборот — у deftech медианная зарплата $2000, тогда как у ИТ $2250. Диапазон в целом схож: в deftech большинство получает от $1500 до $3150, в ИТ — от $1424 до $3330.

Впрочем, уровень зарплат в оборонке может существенно колебаться в зависимости от роли специалиста и бонусов в компаниях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.