Какие специальности и университеты выбирают поступающие в 2026 году Сегодня 14:13

Самые популярные специальности в университетах, Фото: magnific

Несмотря на традиционный интерес абитуриентов к менеджменту, психологии и филологии, вступительная кампания показала и новую тенденцию — рост спроса на компьютерные науки и киберзащиту.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в комментарии «Укринформу».

Самые популярные специальности в университетах

В 2026 году абитуриенты подали на 28% больше заявлений, чем в прошлом. При этом количество возможных заявлений сократили с 15 до 10 на одного поступающего.

Традиционно популярными специальностями среди поступающих остаются менеджмент, психология и филология, однако в этом году вырос спрос на компьютерные науки и киберзащиту.

В десятку популярных специальностей вошли:

менеджмент — 105 301 заявлений (79 317 заявлений в 2025 году);

психология — 66 774 (64 009 в 2025 году);

филология — 61 410 (58 611 в 2025 году);

маркетинг — 49 345 заявлений (41 868 в 2025 году);

экономика и международные экономические отношения — 42 893 (36 917 в 2025 году);

компьютерные науки — 40 755 (35 958 в 2025 году);

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667 (25 293 в 2025 году);

право — 33 447 (44 088 в 2025 году);

среднее образование — 31 265 (28 649 в 2025 году);

кибербезопасность и защита информации — 30 363 (в прошлом году в десятку самых популярных специальностей входила инженерия программного обеспечения — 26 332 заявления).

В то же время, по сравнению с прошлым годом возросло количество заявлений на ряд специальностей, имеющих государственную поддержку.

«Видим заметный рост интереса к специальностям с особой поддержкой. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электрическая инженерия, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, которые уже нуждаются в экономике и восстановлении», — отметил Трофименко.

Какие университеты выбирают поступающие

Больше всего заявлений поступающие подали в Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676.

Также по количеству поданных заявлений лидируют:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 601;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 39 188;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 34 323;

Государственный торгово-экономический университет — 26 247;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 24 322;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 23 240;

Киевский Национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана — 22 925;

Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 19 508;

Луцкий национальный технический университет — 19 263.

В Министерстве образования отмечают, что окончательные результаты вступительной кампании станут известны после предоставления рекомендаций и зачисления.

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