Какие штрафы за нарушение авторского права в ЕС, США и других странах Сегодня 21:00 — Личные финансы

Какие штрафы за нарушение авторского права в ЕС, США и других странах

Finance.ua в этой статье подробно рассказывает о том, что стоит знать об авторском праве, сколько стоит его нарушение и какие особенности.

США

Штрафы за нарушение авторского права начинаются от 750 долларов за каждый случай и могут достигать 150 тыс. долларов за произведение, если нарушение умышленное.

Европейский союз

К примеру, в Германии штрафы зависят от доходов нарушителя и могут составлять от 1 тыс. до 300 тыс. евро. В частности, в 2019 году блогера в Германии обязали заплатить 10 тыс. евро за использование чужого фото без разрешения.

Великобритания

Случаи нарушений могут повлечь за собой штрафы до 50 тыс. фунтов стерлингов или лишение свободы сроком до 10 лет. К примеру, в 2018 году компания выплатила 1,2 млн фунтов стерлингов за использование нелегального ПО.

Особенности авторского права в Украине

1. Автоматическое возникновение авторского права

Подобно большинству стран мира, авторское право в Украине возникает автоматически с момента создания произведения и не требует регистрации. Однако в Украине регистрация авторского права часто используется для обеспечения доказательной базы в случае споров.

В США, например, регистрация авторских прав через Бюро авторских прав является обязательным условием подачи иска о нарушении. В Украине такой шаг не обязателен, но облегчает защиту в суде.

2. Продолжительность охраны авторских прав

В Украине авторское право действует в течение жизни автора и 70 лет после его смерти, что соответствует международным стандартам, определенным Бернской конвенцией. Однако:

в США авторское право на произведение, созданное после 1978 г., защищается в течение 70 лет после смерти автора, но для работ, созданных в рамках трудовых договоров, этот срок составляет 95 лет с момента публикации;

в некоторых странах, например, Мексика, срок действия авторского права может продолжаться до 100 лет.

3. Регулирование смежных прав

Украина четко регламентирует смежные права (права исполнителей, производителей фонограмм и видеограмм. — Ред.), что полностью согласовано с европейским подходом. В частности, закон предусматривает уплату вознаграждения за публичное исполнение или воспроизведение произведений в коммерческих целях.

В США система сбора такого вознаграждения менее централизована и зависит от деятельности частных организаций по управлению правами.

4. Особенности защиты цифровых произведений

Украина делает первые шаги в сфере правового регулирования искусственного интеллекта. В 2023 году впервые было зарегистрировано авторское право на произведения, созданные ИИ.

Это существенно отличается от позиций многих стран, таких как США, где на федеральном уровне работы, созданные искусственным интеллектом без человеческого участия, не признаются объектами авторского права.

5. Использование публичного достояния

В Украине произведения, перешедшие в публичное достояние по истечении срока охраны авторских прав, могут свободно использоваться. Однако коммерческое использование таких произведений все еще может подлежать определенным ограничениям, например из-за смежных прав.

В некоторых странах (например, в Германии) доступ к произведениям публичного достояния более свободный, а дополнительные ограничения реже применяются.

6. Ответственность за нарушение

В Украине нарушение авторских прав может приводить к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. Особенностью является значительная роль компенсационных выплат, которые могут достигать больших сумм.

Сравнительно:

в США размеры компенсации могут быть выше, особенно если произведение зарегистрировано.

в некоторых странах ЕС, таких как Германия, больше внимания уделяется штрафам и конфискации нелегальных копий.

7. Особенности регулирования в условиях войны

С 2022 года Украина ввела некоторые послабления для использования объектов авторского права, например позволяя ограниченное использование иностранных произведений из стран-агрессоров без согласования с правообладателем.

Такие исключения уникальны для Украины и направлены на защиту национальных интересов.

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