Какие сделки были самыми дорогими в игровой индустрии (инфографика) — Finance.ua

Какие сделки были самыми дорогими в игровой индустрии (инфографика) Сегодня 22:54 — Фондовый рынок

Какие сделки были самыми дорогими в игровой индустрии (инфографика)

В мире видеоигр постоянно ведутся сложные переговоры и заключаются сделки, оказывающие значительное влияние на индустрию. Самой дорогой может стать сделка между Microsoft и Activision Blizzard почти на $69 млрд.

Издание Speka с помощью Statista проанализировало самые дорогие сделки в игровой индустрии и тренды в этой области.

Самые дорогие сделки игровой индустрии

Microsoft, Sony и Tencent — ​​среди ключевых игроков, активно инвестирующих в гейминг. Закрепиться на верхушке рейтинга может Microsoft, если у него получится купить Activision Blizzard King уже до 18 октября. Вероятно, это произойдет, ведь 11 июля суд отклонил окончательную апелляцию Федеральной торговой комиссии (FTC). Чтобы удовлетворить Британское антимонопольное ведомство (СМА), Microsoft и Activision Blizzard могут частично отказаться от облачного гейминга в Великобритании.

Кстати, поклонникам франшизы Call of Duty нечего опасаться: 17 июля Sony и Microsoft подписали обязывающее соглашение, гарантирующее выход игр популярной серии шутеров на консолях PlayStation в течение следующих десяти лет.

Приобретение разработчика Minecraft Mojang за $2,5 млрд в 2014 году приносит дивиденды и по сей день: согласно заявлениям компании, общий объем проданных копий игр удвоился до 200 млн в период между 2016 и 2020 годами.

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После объявления о сделке в январе 2022 года Sony также инвестировала значительные средства в другие исследования видеоигр, приобретя разработчика Destiny 2 Bungie за $3,6 млрд.

Что касается других компаний, Tencent, например, удерживала рекорд самого дорогого приобретения в течение пяти лет после того, как в 2016 году купила 81,4% акций Supercell (разработчик мобильной игры Clash of Clans) за $8,6 млрд.

Тенденции на рынке видеоигр

За исключением сделок, заключенных Tencent, Microsoft, Take-Two и Activision Blizzard, цены на приобретение обычно исчисляются в миллионах долларов. По данным СМИ, всего 19 сделок по приобретению или слиянию компаний-производителей видеоигр в истории стоили более $1 млрд.

То, что эти миллиардные сделки часто включают разработчиков мобильных игр (Zynga, Supercell, King, Moonton и Scopely), не случайность. По оценкам аналитиков Newzoo, в 2022 году доход на рынке мобильных игр составит $92 млрд, или 50% рынка видеоигр.

Speka По материалам:

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