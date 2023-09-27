Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы — Finance.ua

Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы Сегодня 20:00

Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы

Многие украинцы могут вспомнить, как видели на рынке копию популярного бренда кроссовок, но с причудливыми названиями вроде «Abibas». Это не удивительно, ведь одними из самых популярных подделок китайцев уже много лет является изготовление копий спортивной обуви таких фирм, как:

Nike;

Adidas;

Reebok;

Puma.

Также из обуви много подделок UGG Australia, Timberland и Converse.

Что касается вещей, то китайцы часто прибегают к подделкам популярных западных брендов, таких как:

Lacoste (особый акцент делают на копировании футболок-поло и сумок);

Tommy Hilfiger;

Diesel;

Armani Jeans;

Calvin Klein Jeans;

Polo by Ralph Lauren;

Guess.

Также среди лидеров по подделкам много лет дизайнерские сумки — Lady Dior, Chanel 2.55, Hermes Birkin и Kelly, Louis Vuitton и Michael Kors. Такие копии можно приобрести не только лишь на рынке, но и в бутиках в торговых центрах. И стоить там они будут недешево.

Интересно, что после выпуска iPhone 14 Pro Max осенью 2022 года китайцы взялись за подделку и флагманского смартфона Apple. Его назвали i14 Pro Max и продавали всего за $70. В то же время, стоимость iPhone 14 в США стартовала от $1000.

На первый взгляд, невооруженным глазом отличия заметить довольно трудно. Но параметры и функционал такого смартфона заметно отличались. К примеру, в основной системе камер был расположен 8-МП главный сенсор, который дополнен селфи-камерой на 5 Мп.

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