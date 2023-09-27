Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы — Finance.ua

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Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы

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Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы
Какие самые успешные бренды качественно подделывают китайцы
Многие украинцы могут вспомнить, как видели на рынке копию популярного бренда кроссовок, но с причудливыми названиями вроде «Abibas». Это не удивительно, ведь одними из самых популярных подделок китайцев уже много лет является изготовление копий спортивной обуви таких фирм, как:
  • Nike;
  • Adidas;
  • Reebok;
  • Puma.
Также из обуви много подделок UGG Australia, Timberland и Converse.
Что касается вещей, то китайцы часто прибегают к подделкам популярных западных брендов, таких как:
  • Lacoste (особый акцент делают на копировании футболок-поло и сумок);
  • Tommy Hilfiger;
  • Diesel;
  • Armani Jeans;
  • Calvin Klein Jeans;
  • Polo by Ralph Lauren;
  • Guess.
Также среди лидеров по подделкам много лет дизайнерские сумки — Lady Dior, Chanel 2.55, Hermes Birkin и Kelly, Louis Vuitton и Michael Kors. Такие копии можно приобрести не только лишь на рынке, но и в бутиках в торговых центрах. И стоить там они будут недешево.
Интересно, что после выпуска iPhone 14 Pro Max осенью 2022 года китайцы взялись за подделку и флагманского смартфона Apple. Его назвали i14 Pro Max и продавали всего за $70. В то же время, стоимость iPhone 14 в США стартовала от $1000.
На первый взгляд, невооруженным глазом отличия заметить довольно трудно. Но параметры и функционал такого смартфона заметно отличались. К примеру, в основной системе камер был расположен 8-МП главный сенсор, который дополнен селфи-камерой на 5 Мп.
Читайте больше в нашей статье:

Поднебесная подделок. Как китайцам удается зарабатывать на копиях известных брендов

По материалам:
Finance.ua
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