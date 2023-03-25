Какие самые счастливые страны мира — рейтинг за 2023 год Сегодня 09:47

В отчете World Happiness Report определены самые счастливые нации, находящиеся в самом низу шкалы счастья и все, которые находятся между ними, а также факторы, которые, как правило, приводят к большему счастью.

Он опирается на данные глобального опроса людей более чем в 150 странах. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средней оценки жизни за три предыдущих года, в данном случае с 2020 по 2022 год.

Шестой год подряд Финляндия является самой счастливой страной в мире, согласно в мире, согласно рейтингу World Happiness Report.

Скандинавская страна и ее соседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия получили очень хорошие оценки по показателям, которые использует отчет для объяснения своих выводов: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, где люди заботятся друг о друге и свободу принимать ключевые жизненные решения.

Но поскольку мы не все можем переехать в Финляндию, могут ли другие общества чему-то научиться из этих рейтингов?

Целостный взгляд на благосостояние всех компонентов общества и его членов способствует лучшим оценкам жизни и более счастливым странам.

В этом году Израиль поднялся на 4-е место с 9-го места в прошлом году. Замыкают первую десятку Нидерланды (№ 5), Швейцария (№ 8), Люксембург (№ 9) и Новая Зеландия (№ 10).

Хотя одни и те же страны, как правило, появляются в топ-20 из года в год, в этом году есть новый участник — Литва.

За последние шесть лет балтийская страна неуклонно поднималась с 52 места в 2017 году до 20 в последнем списке. И другие страны Балтии, Эстония (№ 31) и Латвия (№ 41) также поднимаются в рейтинге.

Страны в этих регионах, «вероятно, нормализовали этот переходный период после 1990 года и [чувствуют себя] более твердо в своей новой идентичности».

В отчете этого года Франция выпала из топ-20 на 21 место.

Страны оказались ниже уровня счастья

В самом конце списка находится Афганистан под № 137. Ливан находится на ступеньку выше (№ 136). Средние оценки жизни в этих странах более чем на пять баллов ниже (по шкале от 0 до 10), чем у 10 самых счастливых стран.

Вторжение россии в Украину привлекло внимание к обеим странам во всем мире после того, как был опубликован отчет за 2022 год.

Где эти две нации стоят, согласно последним исследованиям?

Благосостояние в Украине, бесспорно, пострадало, но «несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценки жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии 2014 года, подкреплены теперь более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству», — говорится в отчете.

Доверие к их правительствам возросло в обеих странах в 2022 году, говорится в опросе, «но гораздо больше в Украине, чем в россии». И украинская поддержка лидерства в россии обвалилась до нуля.

В рейтинге этого года россия занимает 70-е место, а Украина — 92-е.

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