Какие риски скрывает включенная геолокация — Finance.ua

Какие риски скрывает включенная геолокация 10.06.2024, 01:17 — Технологии&Авто

Какие риски скрывает включенная геолокация

В первые дни войны распространялось множество слухов о том, что включенная на телефоне геолокация помогает врагу корректировать огонь. Госспецсвязи Украины сразу опровергла это ложное утверждение.

Функция геолокации (определение реального расположения электронного устройства) может быть полезна во многих случаях. Например, когда вы пользуетесь картами и прокладываете маршруты. Или когда нужно найти утерянное устройство или узнать погоду в своем населенном пункте.

Однако на определенные моменты геолокации нужно обращать внимание, особенно если вы находитесь во временно оккупированных россией регионах Украины или вблизи зоны активных боевых действий.

Не распространяйте в публичный доступ собственных фото и видео с тегами вашей геолокации, ведь по ним можно вычислить ваше местонахождение. Иногда это может быть небезопасно. Выкладывать в открытый доступ фотографии с геолокацией украинских военных и техники вообще запрещено — так враг может определить их позиции. Контролируйте при необходимости определение геолокации при публикации постов в соцсетях. Выключайте телефон каждый раз, когда хотите «исчезнуть» (например, когда выполняете важную задачу, и нужно, чтобы никто не узнал, где вы находитесь). Или вовсе не берите его с собой. При загрузке мобильных приложений на смартфон некоторые спрашивают разрешение на доступ к геоданным. Если вы думаете, что это нецелесообразно, откажитесь от установки такого приложения. Также можно проверить, какие уже установленные в телефоне приложения имеют доступ к информации о местоположении. При необходимости доступ к геолокации можно запретить.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.