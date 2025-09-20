Какие регионы Украины лидируют по количеству мошенничеств — исследование Сегодня 10:15

Какие регионы Украины лидируют по количеству мошенничеств — исследование

С начала года в Украине открыли 35 599 уголовных дел по мошенничеству. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г., но в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. В среднем ежемесячно регистрируют около 4,5 тысячи новых дел.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Когда фиксировался пик мошенничества

Больше всего производств пришлось на 2023 год — тогда открыли рекордные 82 тыс. дел.

В среднем ежемесячно регистрировалось по 7 тыс., а с мая по август — более 8 тыс. С тех пор количество новых производств постепенно уменьшается.

Аналитики отмечают, что не все дела доходят до суда. В частности, по 9 тысячам производств в этом году вручили подозрение, а в суд направили 7,6 тысячи — 21% от общего количества.

Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, а в 2022—2023 годах — 18%.

Где больше всего обращений о мошенничестве:

Киев — 4 882 дела;

Днепропетровщина — 3 511;

Харьковщина — 2 671.

Меньше всего производств, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 дел.

Как говорится в исследовании, в 2025 году количество дел снизилось на треть по сравнению с 2024 годом.

В Хмельницкой области зафиксировано минимальное снижение — всего на 1%, а вот в Днепропетровской и Черновицкой областях количество обращений сократилось более чем на 40%.

По сравнению с 2021 годом, наибольший рост зафиксирован в Житомирской области — в 4 раза и в Закарпатье — в три раза.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых распространенных мошеннических схемах.

Как защитить себя:

никогда не сообщайте личные данные (PIN, CVV, пароль к интернет-банкингу) — банки этого не спрашивают по телефону или SMS;

проверяйте ссылки и сайты — вводите их вручную, а не переходите по ссылкам из сообщений;

используйте официальные приложения банков и включайте двухфакторную аутентификацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.