Какие работники могут получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками — мнение юриста — Finance.ua

Какие работники могут получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками — мнение юриста Сегодня 16:50 — Личные финансы

Какие работники могут получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками — мнение юриста

Выясняя наличие или отсутствие основания для отсрочки в случае, если человек ухаживает за родственником, нужно иметь в виду, что ключевым для получения отсрочки является заключение врача, что такой родственник действительно нуждается в постоянном уходе.

Об этом пишет budni.rabota.ua

Сам по себе преклонный возраст родственника или проблемы со здоровьем не значатся в перечне оснований для отсрочки, который определяется пунктами статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения родственник нуждается в постоянном уходе и есть соответствующий документ об этом, то не важно, пожилой ли родственник или нет, уход за ним дает право на отсрочку. Соответственно, осуществлять уход можно.

Но стоит помнить, что постоянный уход — это социальная услуга, которую нужно дополнительно оформить, чтобы доказать перед ТЦК и СП, что вы действительно осуществляете постоянный уход за родственником.

Может ли сотрудник оформить уход для получения отсрочки от службы, если есть родители почтенного возраста, не имеющие инвалидности?

Сотрудник может оформить уход и получить отсрочку, даже если осуществляет постоянный уход за родственниками, не имеющими инвалидности, что четко прописано в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» . Однако важное условие — заключение ЛКК или МСЭК о том, что родители нуждаются в постоянном уходе.

В таком случае главное, чтобы не было других лиц, которые гипотетически могли бы ухаживать за родственником. Например, по месту регистрации проживает только работник и родственник, за которым он ухаживает. Кажется логичным, что нет других лиц, которые могли бы за ним ухаживать.

Опека и уход — в чем разница?

Опека и уход — понятия не тождественны. Опека над совершеннолетним лицом, дающим право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» , устанавливается исключительно по решению суда. Основанием для установления опеки является признание лица недееспособным. Для этого у совершеннолетнего лица должны быть стойкие психические расстройства, мешающие ему осознавать свои действия и управлять ими. В ходе судебного разбирательства обязательно назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Опека устанавливается сроком на 2 года и дает право на отсрочку.

В то же время, уход осуществляется не на основании решения суда, соответственно, судебные экспертизы не требуются. Основанием для назначения постоянного ухода за лицом является заключение МСЭК или ЛКК, в котором четко указано, что человек в силу состояния здоровья нуждается в постоянном уходе.

Может ли работник призывного возраста уехать за границу, если ухаживает за родственником с инвалидностью?

Работник будет иметь право пересечения границы в таком случае только в сопровождении с родственником, у которого установлена инвалидность. Это четко предусмотрено пунктом 2−1, 2−2 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57. Важно помнить, что пересекать границу как при выезде, так и при возвращении работник должен в сопровождении с родственником.

На какой срок предоставляется отсрочка работнику? Она предоставляется одиножды?

Законодательством не предусмотрен срок для предоставления отсрочки. Из практики отсрочка редко выдается на срок, превышающий 6 месяцев. В то же время, работники ТЦК и СП в таком случае руководствуются своими внутренними указаниями. Если после того, как срок отсрочки истек, а обстоятельства, давшие право на отсрочку, продолжают существовать, человек может повторно обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки. То есть, отсрочка не разовая и может предоставляться неограниченное количество раз.

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