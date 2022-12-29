Какие профессии нужны в iGaming и каковы требования к кандидату — Finance.ua

Какие профессии нужны в iGaming и каковы требования к кандидату Сегодня 19:52 — Личные финансы

Поскольку в этом году рынок труда окончательно стал гибким к новым правилам игры, работа в сфере гемблинга приобретает все большую популярность. К работе в виртуальных игровых залах привлекают большое количество специалистов. Самый же важный момент в том, что индустрия онлайн-игр может похвастаться не только своей популярностью, но и высокими заработными платами для работников.

Об этом пишет TV-4.

«Например, если вы разработчик, тестировщик или специалист техпомощи и владеете более чем 2 иностранными языками и редкими языками программирования, то потенциальная заработная плата будет в диапазоне от $800 до $7000», — говорится в сообщении.

Каких специалистов ищут?

К профессиям индустрии азартных игр, пользующихся большим спросом, относятся:

разработка — при разработке онлайн-продукции требуются разработчики ПО с уровнем знаний не менее middle. Также важен опыт работы;

графический дизайн — из-за высокой конкуренции возникла необходимость и в графических дизайнерах. В этот ряд специалистов входят художники-аниматоры и гейм-дизайнеры;

маркетинг — отдел маркетинга в казино имеет не меньшее значение, ведь сам он отвечает за успешное продвижение нового продукта. Клубам нужны хорошие кандидаты с релевантным опытом работы;

тестирование — поскольку невозможно произвести запуск продукта без его полного тестирования, появляется еще одно рабочее место. Они выявляют все слабые места готовых игр. Именно они помогают усовершенствовать игры для геймеров;

техподдержка — финальным этапом является запуск продукта. Поскольку у игроков возникают вопросы и просто непонятные моменты, им нужны специалисты техподдержки, чтобы они объяснили все необходимые детали;

аналитика — бизнес-аналитики пользуются спросом в сфере онлайн-гемблинга. Также важная профессия — Risk и Data Analyst.

Это далеко не весь список профессий, которые могут потребоваться в этой сфере.

Рынок труда и критерии подбора

Основное требование к работникам — коммуникабельность и клиентоориентированность. Такие требования предъявляются ввиду работы с большим количеством клиентов в течение дня.

Также зачастую кандидаты должны иметь не менее года опыта работы в сфере обслуживания.

Также будущему работнику должно быть не менее 21 года. Конечно, в таком возрасте может не быть описанного выше года работы, поэтому здесь главный критерий — желание учиться. Не менее важным навыком является умение считать в уме. Такой счет должен быть четким и быстрым.

Отбор кандидатов проходит в несколько этапов. Первый этап — быстрое собеседование. Затем могут предложить испытательный срок, а также обучение. Этот этап затягивается на 1-2 недели, иногда на целый месяц. Все зависит от избранной должности, но в большинстве случаев уже через неделю-две компания и работник будут четко понимать, насколько они подходят друг другу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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