Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика) — Finance.ua
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Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)

Личные финансы
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Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)
Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)
Сегодня ІТ — единственная индустрия в Украине, которая в 2022 году растет и привлекает специалистов из других сфер. Это подтверждает исследование IT-компании GlobalLogic — 7411 украинцев прошли курс IT Switch, который помогает людям без специализированного образования овладеть техническими знаниями, необходимыми для карьеры в ІТ. По результатам опроса выпускников курса большинство планируют начинать карьеру с должности тестировщика, а самым популярным языком программирования стал JavaScript.

Профессии, которые выбирают свитчеры

Стало известно, что новички в IT чаще всего выбирают именно инженерное направление — профессию разработчика сайтов или тестировщика. А вот управление проектами и менеджмент интересует только 17% свитчеров.
При опросе респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа, поэтому совокупные проценты превышают 100%. Таким образом, результаты опроса следующие:
Мануальное или автоматизированное тестирование выбрали для себя 41,3% свитчеров, front-end, то есть разработки пользовательского интерфейса — 35,7%.
Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)
Также популярными направлениями среди респондентов стали: разработка технологий для «двигателей» сайтов, серверные технологии — back-end (26,8%); разработка смарт-устройств (19,7%); создание приложений для мобильных систем iOS и Android (17,8%); бизнес-анализ (17,4%); управление проектами (16,9%); поддержка, развертывание и администрирование сетей, рабочей среды проекта или разработчика (11,3%).
«Из-за войны многие украинцы вынуждены искать новую работу. Они желают стать частью стабильной и перспективной отрасли. Мы стремимся помочь в этом, поэтому впервые с 24 февраля возобновили сотрудничество со специалистами начального уровня — trainee (уровень стажера в IT). Все желающие получат шанс начать свой карьерный путь в IT-профессии», — рассказывает вице-президент GlobalLogic Анна Щербакова.

Самый популярный язык программирования среди начинающих

Большинство специалистов-свитчеров предпочитают JavaScript — 59,5%.
«JavaScript остается одним из самых популярных для старта карьеры в программировании, — говорит Инна Иващук, Senior Software Engineer в GlobalLogic, — в первую очередь благодаря своей универсальности и относительной простоте написания программных инструкций, ведь для запуска первой строки кода специалисту понадобится только браузер.»
Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)
В то же время, Python также очень популярен среди новичков — более 56,4% выбирают его для изучения. Язык С/С++ выбрали 23,1%, TypeScript — 16,4%, С# — 12,3%, Go — 10,3%, Java — 9,2%.

Сколько планируют зарабатывать и кем видят себя через 5 лет

Новичков также спросили о планах на будущее и о желательной компенсации от работодателей. 65% респондентов хотят работать в команде разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков. 24,8% свитчеров планируют реализовать себя в управлении командой на таких должностях, как team lead, project manager или scrum master.
Какие профессии и языки программирования выбирают новички в IT (инфографика)
Ожидания свитчеров по компенсациям за пять лет таковы: большинство, 40,3%, опрашиваемых планируют зарабатывать от $2000-4000, а 28,6% рассчитывают на компенсацию в размере $4000-6000, 14,6% — $6000 и более, 10,7% — $1000-2000.
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По материалам:
Finance.ua
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