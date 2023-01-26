Какие продукты подешевели в Украине за 2022 год: цены — Finance.ua
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Какие продукты подешевели в Украине за 2022 год: цены

Личные финансы
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Какие продукты подешевели в Украине за 2022 год: цены
Какие продукты подешевели в Украине за 2022 год: цены
За 2022 год большинство продуктов питания в магазинах подорожали, но некоторые позиции потеряли в цене — в основном овощи, орехи и фрукты. Среди овощей борщового набора подешевели капуста и свекла.
Об этом сообщили специалисты сервиса доставки Zakaz.ua, проанализировавшие цены в крупнейших сетях супермаркетов в Украине.

Какие овощи и зелень подешевели

Свекла в среднем за год подешевела на 27%. Теперь ее цена составляет 10-12 грн/кг в зависимости от магазина ритейлера, тогда как в прошлом году ценники были от 13 до 20 грн за килограмм.
Белокочанная капуста упала в цене на 6% и стоит в среднем около 12-13 грн/кг. Молодая капуста подешевела на 40% — до 29,9 грн, тогда как в прошлом году ценники были около 50 грн/кг.
  • Наибольшее падение цены продемонстрировал лук «Шалот» (известный как «кущевка») — подешевел на 43%, до 102,9 грн за килограмм.
  • Зеленый перец в фасованном виде на конец января 2023 года в украинских супермаркетах стоит около 76 грн за 200 граммов продукта, тогда как в январе 2022 года — 80 грн.
  • Украинский чеснок сейчас стоит около 105 грн за кило, что дешевле на 25%.
  • По сравнению с январем прошлого года подешевели салаты Лоло Бендо (на 22%), Лоло Россо (на 25%), Радичио (на 12%) и Фризе (на 7%).
  • Цена сельдерея в среднем снизилась до 89,9 грн/кг, что на 10% дешевле цены в этом году. Корень сельдерея потерял в цене 6%.
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Какие фрукты и орехи подешевели

  • кокос (1 шт.) — 30,8 грн (-23%);
  • слива (1 кг) — 69,9 грн (-30%);
  • киви Голд (1 шт) — 51,4 грн (-15%);
  • яблоко Гала (1 кг) — 12,99 (-7%);
  • орех Макадамия (1 кг) — 869 грн (-49%);
  • орехи кешью (250 г) — 88,13 грн (-37%).

Что с ценами на крупы

В январе 2023 года также начали дешеветь крупы: гречка, пшено. Пока средний ценник на гречку составляет 68,7 грн за килограмм, в декабре — 73,85 грн. Килограмм пшена сейчас стоит в среднем 27,85 гривны, что значительно дешевле, чем в декабре, когда ценник составил 30,40 грн за килограмм.
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По материалам:
Діло
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