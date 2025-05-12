Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу, а какие запрещено — Finance.ua

Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу, а какие запрещено Сегодня 07:47 — Мир

Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу, а какие запрещено

Многие пищевые продукты нельзя передавать за границу из-за правил ЕС. Однако есть такие, которые можно перевозить и отправлять.

На сайте Новой Почты ясно указано, что можно, а что нельзя передавать за границу.

Какие продукты можно передавать в ЕС Новой почтой

Еда

По почте без проблем можно отправлять: растительные масла, шоколад, выпечку (без молока и мяса), какаопорошок и другие продукты питания, не содержащие молоко, мясо, яйца и продукты животного происхождения.

Напитки

Также можно передавать кофе (до 500 г), черный чай, зеленый чай, фруктовый чай и безалкогольные напитки.

Обратите внимание. Масса продуктов не может превышать 10 кг.

Что запрещено отправлять за границу

Продукты животного происхождения: мясо, смалец, яйца, колбасные изделия, рыба, консервы;

Молочные продукты: сыр, масло сливочное, сгущенка, йогурт, кефир, сливки и т. п. ;

; Продукты сроком годности менее 30 суток;

Продукты, требующие специального температурного режима;

Продукты без заводской упаковки и маркировки.

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Телеканал 24 По материалам:

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