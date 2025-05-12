Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу, а какие запрещено — Finance.ua

Какие продукты можно отправлять Новой почтой за границу, а какие запрещено
Многие пищевые продукты нельзя передавать за границу из-за правил ЕС. Однако есть такие, которые можно перевозить и отправлять.
На сайте Новой Почты ясно указано, что можно, а что нельзя передавать за границу.
Какие продукты можно передавать в ЕС Новой почтой
Еда
По почте без проблем можно отправлять: растительные масла, шоколад, выпечку (без молока и мяса), какаопорошок и другие продукты питания, не содержащие молоко, мясо, яйца и продукты животного происхождения.
Напитки
Также можно передавать кофе (до 500 г), черный чай, зеленый чай, фруктовый чай и безалкогольные напитки.
Обратите внимание. Масса продуктов не может превышать 10 кг.
Что запрещено отправлять за границу
- Продукты животного происхождения: мясо, смалец, яйца, колбасные изделия, рыба, консервы;
- Молочные продукты: сыр, масло сливочное, сгущенка, йогурт, кефир, сливки
и т. п.;
- Продукты сроком годности менее 30 суток;
- Продукты, требующие специального температурного режима;
- Продукты без заводской упаковки и маркировки.
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