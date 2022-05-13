Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц

Сегодня 11:32Личные финансы
62
Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяцКакие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали крупы.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с мартом пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис — на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая — 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.
Рыба мороженая подорожала на 7,6% до 123,2 гривен за килограмм, масло на 4,2% до 58,8 гривен за 200 г, подсолнечное масло — на 2,9% до 67,4 гривен за литр.
Место для вашей рекламы
В то же время, яйца подешевели на 27,6% до 24,8 гривен за десяток.
По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 73,3 гривен за пачку, водка — на 9,4% до 105,1 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок — на 6,5 % до 78,2 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво — на 11,2% до 22,8 гривен за бутылку 0,5 литра.
Таблица: РБК-Украина Таблица: РБК-Украина
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.