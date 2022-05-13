Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц — Finance.ua

По данным статистического ведомства, по сравнению с мартом пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис — на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая — 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.
Рыба мороженая подорожала на 7,6% до 123,2 гривен за килограмм, масло на 4,2% до 58,8 гривен за 200 г, подсолнечное масло — на 2,9% до 67,4 гривен за литр.
В то же время, яйца подешевели на 27,6% до 24,8 гривен за десяток.
По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 73,3 гривен за пачку, водка — на 9,4% до 105,1 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок — на 6,5 % до 78,2 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво — на 11,2% до 22,8 гривен за бутылку 0,5 литра.
Таблица: РБК-Украина
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