Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц — Finance.ua

Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц

Сегодня 11:32 — Личные финансы

Какие продукты дорожают быстрее всего: данные Госстата за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали крупы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата

По данным статистического ведомства, по сравнению с мартом пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис — на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая — 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.

Рыба мороженая подорожала на 7,6% до 123,2 гривен за килограмм, масло на 4,2% до 58,8 гривен за 200 г, подсолнечное масло — на 2,9% до 67,4 гривен за литр.

В то же время, яйца подешевели на 27,6% до 24,8 гривен за десяток.

По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 73,3 гривен за пачку, водка — на 9,4% до 105,1 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок — на 6,5 % до 78,2 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво — на 11,2% до 22,8 гривен за бутылку 0,5 литра.

Таблица: РБК-Украина

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