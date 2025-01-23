Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине — Finance.ua

Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине Сегодня 11:01 — Личные финансы

Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине

Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, с которой может столкнуться как физическое, так и юридическое лицо. Иногда причиной становится нехватка финансов, путаница в датах или просто человеческий фактор. Однако последствия такого шага могут оказаться серьезными.

Об этом пишет 24 канал.

Штрафы за просрочку

Первое, на что обращает внимание налоговая служба, — это сроки. Если вы не уплатили налоги вовремя, то автоматически начисляется штраф.

Размер штрафа зависит от срока просрочки:

до 30 дней — 5% от суммы налогового долга;

свыше 30 дней — 10% от суммы долга.

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К примеру, если вы задолжали 10 000 гривен и не уплатили их в течение месяца, к сумме долга прибавится штраф в размере 500 гривен. Если же просрочка превышает месяц, штраф увеличивается до 1 000 гривен.

Пеня за каждый день просрочки

Кроме штрафов налоговая начисляет пеню за каждый день просрочки. Она рассчитывается по ставке 120% от учетной ставки НБУ (действующей на момент просрочки), разделенной на количество дней в году.

Так, если учетная ставка НБУ составляет 15%, пеня за каждый день составит 0,049% суммы долга. И хотя эта цифра может показаться небольшой, при длительной просрочке она становится ощутимой.

Риск блокировки счетов и арест имущества

Если налоги не уплачены длительно, налоговая служба может обратиться в суд. Решение суда позволяет заблокировать банковские счета должника. Это особенно критично для предпринимателей и компаний, ведь блокировка счетов парализует финансовую деятельность.

Если налоговый долг остается невыплаченным, налоговая вправе инициировать арест имущества должника. Это означает, что вы не сможете продать или подарить свое имущество без налогового разрешения. В крайнем случае имущество может быть продано с аукциона для погашения долга.

Административная и уголовная ответственность

За значительные суммы долга предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Административная ответственность предусматривает штрафы для должностных лиц, допустивших несвоевременную оплату, составляет от 85 до 170 гривен. В случае повторного нарушения штраф растет до 255 — 425 гривен.

А уголовная ответственность наступает, если сумма долга превышает 3 765 000 гривен (на 2025 год), возможно возбуждение уголовного дела. В этом случае должнику грозят штрафы, ограничение свободы или даже заключение.

Что делать, если не уплатили налоги вовремя

Если вы не смогли вовремя уплатить налоги, следует действовать немедленно:

Проверьте начисление штрафов и пеней. Сделать это можно через электронный кабинет налогоплательщика. Свяжитесь с налоговой службой. В некоторых случаях можно договориться о рассрочке или отсрочке уплаты налогов. Избегайте дальнейших задержек. Даже если долг уже есть, важно не допускать новых просрочек. Используйте автоматические напоминания. Многие онлайн-сервисы позволяют отслеживать сроки налоговых платежей и посылают уведомления.

Телеканал 24 По материалам:

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