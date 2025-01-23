Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине

Личные финансы
113
Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине
Какие последствия для физических лиц за неуплату налогов в Украине
Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, с которой может столкнуться как физическое, так и юридическое лицо. Иногда причиной становится нехватка финансов, путаница в датах или просто человеческий фактор. Однако последствия такого шага могут оказаться серьезными.
Об этом пишет 24 канал.

Штрафы за просрочку

Первое, на что обращает внимание налоговая служба, — это сроки. Если вы не уплатили налоги вовремя, то автоматически начисляется штраф.
Размер штрафа зависит от срока просрочки:
  • до 30 дней — 5% от суммы налогового долга;
  • свыше 30 дней — 10% от суммы долга.

Читайте также: Как ФЛП правильно оплатить военный сбор в 2025 году

К примеру, если вы задолжали 10 000 гривен и не уплатили их в течение месяца, к сумме долга прибавится штраф в размере 500 гривен. Если же просрочка превышает месяц, штраф увеличивается до 1 000 гривен.

Пеня за каждый день просрочки

Кроме штрафов налоговая начисляет пеню за каждый день просрочки. Она рассчитывается по ставке 120% от учетной ставки НБУ (действующей на момент просрочки), разделенной на количество дней в году.
Так, если учетная ставка НБУ составляет 15%, пеня за каждый день составит 0,049% суммы долга. И хотя эта цифра может показаться небольшой, при длительной просрочке она становится ощутимой.

Риск блокировки счетов и арест имущества

Если налоги не уплачены длительно, налоговая служба может обратиться в суд. Решение суда позволяет заблокировать банковские счета должника. Это особенно критично для предпринимателей и компаний, ведь блокировка счетов парализует финансовую деятельность.
Если налоговый долг остается невыплаченным, налоговая вправе инициировать арест имущества должника. Это означает, что вы не сможете продать или подарить свое имущество без налогового разрешения. В крайнем случае имущество может быть продано с аукциона для погашения долга.

Административная и уголовная ответственность

За значительные суммы долга предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Административная ответственность предусматривает штрафы для должностных лиц, допустивших несвоевременную оплату, составляет от 85 до 170 гривен. В случае повторного нарушения штраф растет до 255 — 425 гривен.
А уголовная ответственность наступает, если сумма долга превышает 3 765 000 гривен (на 2025 год), возможно возбуждение уголовного дела. В этом случае должнику грозят штрафы, ограничение свободы или даже заключение.

Что делать, если не уплатили налоги вовремя

Если вы не смогли вовремя уплатить налоги, следует действовать немедленно:
  1. Проверьте начисление штрафов и пеней. Сделать это можно через электронный кабинет налогоплательщика.
  2. Свяжитесь с налоговой службой. В некоторых случаях можно договориться о рассрочке или отсрочке уплаты налогов.
  3. Избегайте дальнейших задержек. Даже если долг уже есть, важно не допускать новых просрочек.
  4. Используйте автоматические напоминания. Многие онлайн-сервисы позволяют отслеживать сроки налоговых платежей и посылают уведомления.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.