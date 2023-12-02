Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине — Finance.ua
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Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине

Фондовый рынок
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Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине
Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине
В Украине уже несколько дней свирепствует непогода. Дороги и дворы засыпает снегом, автомобили попадают в сугробы, и далеко не все могут выбраться из них. Самое время задуматься о покупке автомобиля повышенной проходимости.
Журналисты AUTO.RIA.com составили рейтинг полноприводных кроссоверов с пробегом, ценой около $10 тысяч, выбор которых самый широкий:
  1. Hyundai Santa Fe
  2. Hyundai Tucson
  3. Mitsubishi Outlander
  4. Volkswagen Touareg
  5. Mazda CX-7
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW X5
  9. Toyota RAV4
  10. Honda CR-V
  11. BMW X3
  12. KIA Sorento
  13. Suzuki Grand Vitara
  14. Chevrolet Captiva
  15. Subaru Outback
Напомним, полный привод — колесная формула, обеспечивающая крутящий момент на все колеса одновременно. Наиболее типичной, но не единственной, колесной формулой для полного привода является формула 4×4 («четыре на четыре») или 4WD (П4К), относящаяся к двухосной трансмиссии автомобиля, способной обеспечивать крутящий момент на все колеса одновременно.
Он может быть штатным или по требованию, и обычно соединяется через раздаточную КПП, обеспечивающую дополнительный карданный выходной вал и, во многих случаях, дополнительные диапазоны передач.
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По материалам:
auto.ria.com
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