Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине — Finance.ua

Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине

В Украине уже несколько дней свирепствует непогода. Дороги и дворы засыпает снегом, автомобили попадают в сугробы, и далеко не все могут выбраться из них. Самое время задуматься о покупке автомобиля повышенной проходимости.

Журналисты AUTO.RIA.com составили рейтинг полноприводных кроссоверов с пробегом, ценой около $10 тысяч, выбор которых самый широкий:

Hyundai Santa Fe Hyundai Tucson Mitsubishi Outlander Volkswagen Touareg Mazda CX-7 Subaru Forester Nissan X-Trail BMW X5 Toyota RAV4 Honda CR-V BMW X3 KIA Sorento Suzuki Grand Vitara Chevrolet Captiva Subaru Outback

Напомним, полный привод — колесная формула, обеспечивающая крутящий момент на все колеса одновременно. Наиболее типичной, но не единственной, колесной формулой для полного привода является формула 4×4 («четыре на четыре») или 4WD (П4К), относящаяся к двухосной трансмиссии автомобиля, способной обеспечивать крутящий момент на все колеса одновременно.

Он может быть штатным или по требованию, и обычно соединяется через раздаточную КПП, обеспечивающую дополнительный карданный выходной вал и, во многих случаях, дополнительные диапазоны передач.

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