Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине — Finance.ua

Какие полноприводные кроссоверы за $10 000 можно купить в Украине
В Украине уже несколько дней свирепствует непогода. Дороги и дворы засыпает снегом, автомобили попадают в сугробы, и далеко не все могут выбраться из них. Самое время задуматься о покупке автомобиля повышенной проходимости.
Журналисты AUTO.RIA.com составили рейтинг полноприводных кроссоверов с пробегом, ценой около $10 тысяч, выбор которых самый широкий:
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Tucson
- Mitsubishi Outlander
- Volkswagen Touareg
- Mazda CX-7
- Subaru Forester
- Nissan X-Trail
- BMW X5
- Toyota RAV4
- Honda CR-V
- BMW X3
- KIA Sorento
- Suzuki Grand Vitara
- Chevrolet Captiva
- Subaru Outback
Напомним, полный привод — колесная формула, обеспечивающая крутящий момент на все колеса одновременно. Наиболее типичной, но не единственной, колесной формулой для полного привода является формула 4×4 («четыре на четыре») или 4WD (П4К), относящаяся к двухосной трансмиссии автомобиля, способной обеспечивать крутящий момент на все колеса одновременно.
Он может быть штатным или по требованию, и обычно соединяется через раздаточную КПП, обеспечивающую дополнительный карданный выходной вал и, во многих случаях, дополнительные диапазоны передач.
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