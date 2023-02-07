Какие подержанные легковушки покупают в Украине: топ-20 моделей января — Finance.ua

Какие подержанные легковушки покупают в Украине: топ-20 моделей января
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых авто и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в январе.
Самые популярные бренды на внутреннем рынке
Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам января остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,3 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,8% от общего количества. Такие показатели достаточно стабильны и повторяются из месяца в месяц.
На втором месте традиционно находится продукция российско-советского ВАЗа. Доля бренда постепенно снижается и в январе составила 6%, 3,9 тыс. сделок.
Третье место в рейтинге занял Renault (5,8%, 3,8 тыс.). Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,4% (3,5 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 3,4 тыс. сделок.
Самые популярные модели на внутреннем рынке
Первое место среди внутренних продаж в ноябре занимает бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации остаются на втором месте (2,2 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (1,9 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).
В целом январский рейтинг перепродажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:
- Volkswagen Passat — 2 503 сделки;
- Lanos & Sens — 2 132;
- Skoda Octavia — 2049;
- Volkswagen Golf — 1 869;
- Renault Megane — 1 136;
- Ford Focus — 1 011;
- BMW 5 Series — 987;
- Opel Astra — 891;
- Toyota Camry — 886;
- BMW 3 Series — 873;
- Audi A6 — 859;
- Skoda Fabia — 819;
- ВАЗ 2109/99 — 800;
- Mercedes-Benz E-Classe — 767;
- Chevrolet Aveo — 752;
- Audi А4 — 749;
- BMW Х5 — 709;
- Renault Scenic — 617;
- Volkswagen Jetta — 613;
- Mitsubishi Lancer — 596.
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