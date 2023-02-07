Какие подержанные легковушки покупают в Украине: топ-20 моделей января — Finance.ua

Какие подержанные легковушки покупают в Украине: топ-20 моделей января Сегодня 20:08 — Технологии&Авто

Какие подержанные легковушки покупают в Украине: топ-20 моделей января

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых авто и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в январе.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам января остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,3 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,8% от общего количества. Такие показатели достаточно стабильны и повторяются из месяца в месяц.

На втором месте традиционно находится продукция российско-советского ВАЗа. Доля бренда постепенно снижается и в январе составила 6%, 3,9 тыс. сделок.

Третье место в рейтинге занял Renault (5,8%, 3,8 тыс.). Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,4% (3,5 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 3,4 тыс. сделок.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в ноябре занимает бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации остаются на втором месте (2,2 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (1,9 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).

В целом январский рейтинг перепродажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:

Volkswagen Passat — 2 503 сделки; Lanos & Sens — 2 132; Skoda Octavia — 2049; Volkswagen Golf — 1 869; Renault Megane — 1 136; Ford Focus — 1 011; BMW 5 Series — 987; Opel Astra — 891; Toyota Camry — 886; BMW 3 Series — 873; Audi A6 — 859; Skoda Fabia — 819; ВАЗ 2109/99 — 800; Mercedes-Benz E-Classe — 767; Chevrolet Aveo — 752; Audi А4 — 749; BMW Х5 — 709; Renault Scenic — 617; Volkswagen Jetta — 613; Mitsubishi Lancer — 596.

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