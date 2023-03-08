Какие подержанные кроссоверы покупают в Украине: интересная статистика — Finance.ua

Какие подержанные кроссоверы покупают в Украине: интересная статистика Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Объемы на украинском вторичном авторынке в начале года несколько снизились. В январе было куплено меньше легковушек группы SUV — 18 тысяч. Меньше по сравнению со средним показателем 2022 года, который составлял 20 тыс. «джипов» ежемесячно, и декабря, в течение которого, по информации из открытых данных ГСЦ МВД, было куплено 20,7 тыс. кроссоверов и внедорожников.

Производителем, чьи кроссоверы с пробегом чаще всего покупают в Украине, стал Nissan, также в тройку лидеров попали Toyota и Volkswagen. А вот Jeep, благодаря которому автомобили из этого сегмента часто в быту называют «джипами», в топ-15 производителей попал, однако занял лишь седьмую позицию.

Узнав, какие марки авто чаще всего предпочитают покупатели кроссоверов и внедорожников, пора перейти к просмотру списка из пятнадцати отдельных моделей, которых в январе было куплено больше всего. Под фото каждой отмечено общее количество купленных машин в течение первого месяца 2023 года (по сумме сделок купли-продажи внутри страны и первых регистраций «пригнанных» авто) и средняя цена для машин соответствующего возраста.

1. BMW X5

Куплено — 770 шт.

Средняя цена таких — $19 000



2. Mitsubishi Outlander

Куплено — 655 шт.

Средняя цена таких — $9 000



3. Toyota RAV4

Куплено — 557 шт.

Средняя цена таких — $9 500

4. Hyundai Tucson

Куплено — 548 шт.

Средняя цена — $8 500

5. Volkswagen Touareg

Куплено — 508 шт.

Средняя цена — $22 000

6. Volkswagen Tiguan

Куплено — 503 шт.

Средняя цена — $21 900

7. Hyundai Santa Fe

Куплено — 494 шт.

Средняя цена — $9 700

8. Nissan Qashqai

Куплено — 455 шт.

Средняя цена — $8 500

9. Nissan Rogue

Куплено — 448 шт.

Средняя цена — $16 200

10. Mazda CX-5

Куплено — 413 шт.

Средняя цена — $22 000

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