Какие планы возобновления полетов обсуждает Ryanair в Украине — Finance.ua

Какие планы возобновления полетов обсуждает Ryanair в Украине Сегодня 09:11 — Фондовый рынок

Руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair в Киеве раскрыло планы по возобновлению полетов из Украины на встрече с руководителями трех украинских аэропортов и ГП «Украэрорух».

Детали плана можно увидеть на фотографии, опубликованной аэропортом «Борисполь» avianews.com

В аэропорту Борисполь встретились глава Ryanair Майкл О’Лири и руководство аэропортов «Борисполь», Львов, Одесса и госпредприятия «Украэрорух».

На опубликованной фотографии виден экран со слайдом, описывающий детали плана. Например, Ryanair собирается развернуть сеть полетов из Киева, Львова и Одессы в течение 5 дней после того, как Европейское агентство безопасности авиации (EASA) признает украинское воздушное пространство безопасным.

На первом этапе лоукостер планирует выполнять 600 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов по 75 направлениям. Из Киева количество маршрутов составит 50, из Львова и Одессы — 25.

В течение первых 12 месяцев после возобновления полетов по этим направлениям будет доступно 5 млн авиабилетов.

Также в планах запустить внутренние рейсы по Украине — три в день между Киевом и Львовом.

На слайде есть пометка, что авиакомпания реализует заявленные планы при условии «конкурентоспособных расходов». Также, что пассажиры рейсов из Украины и в Украину получат доступ к самым дешевым билетам.

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