Какие планы возобновления полетов обсуждает Ryanair в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие планы возобновления полетов обсуждает Ryanair в Украине

Фондовый рынок
48
Руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair в Киеве раскрыло планы по возобновлению полетов из Украины на встрече с руководителями трех украинских аэропортов и ГП «Украэрорух».
Детали плана можно увидеть на фотографии, опубликованной аэропортом «Борисполь» avianews.com.
В аэропорту Борисполь встретились глава Ryanair Майкл О’Лири и руководство аэропортов «Борисполь», Львов, Одесса и госпредприятия «Украэрорух».
На опубликованной фотографии виден экран со слайдом, описывающий детали плана. Например, Ryanair собирается развернуть сеть полетов из Киева, Львова и Одессы в течение 5 дней после того, как Европейское агентство безопасности авиации (EASA) признает украинское воздушное пространство безопасным.
Место для вашей рекламы
На первом этапе лоукостер планирует выполнять 600 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов по 75 направлениям. Из Киева количество маршрутов составит 50, из Львова и Одессы — 25.
В течение первых 12 месяцев после возобновления полетов по этим направлениям будет доступно 5 млн авиабилетов.
Также в планах запустить внутренние рейсы по Украине — три в день между Киевом и Львовом.
На слайде есть пометка, что авиакомпания реализует заявленные планы при условии «конкурентоспособных расходов». Также, что пассажиры рейсов из Украины и в Украину получат доступ к самым дешевым билетам.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
Avianews.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.