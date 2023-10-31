Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото) — Finance.ua

Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)
Пикапы на украинском авторынке имеют меньшую долю, чем электромобили, однако и для них находится немало задач, которые по силам только им: открытый кузов позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например — колесо для большой сельхозтехники, несколько бочек с дизтопливом или генератор для сварки, которые могут понадобиться на стройке, на поле фермерам или на каком-либо производстве. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить не по асфальту, а по дороге, по которой обычно двигаются разве что тракторы.
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Что касается количества купленных пикапов с пробегом, то ежеквартально оно остается почти постоянным, по крайней мере, в текущем году. В третьем трехмесячнике, который сейчас рассматриваем, их купили 862 шт., во втором — 852 шт., и в первом — 826 шт.
Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, эксперты auto.ria определили, какие пикапы с пробегом чаще всего покупают украинские автомобилисты, и составили список из десяти самых популярных моделей.
1. Mitsubishi L 200
Средняя цена таковых — $13 300
2. Toyota Hilux
Средняя цена таковых — $35 500
3. Volkswagen Amarok
Средняя цена таковых — $17 500
4. Ford F-150
Средняя цена таковых — $42 000
5. Nissan Navara
Средняя цена таковых — $10 500
6. Dodge Ram 1500
Средняя цена таковых — $33 700
7. Ford Ranger
Средняя цена таковых — $33 800
8. Toyota Tundra
Средняя цена таковых — $30 200
9. Chevrolet Colorado
Средняя цена таковых — $26 900
10. Toyota Tacoma
Средняя цена таковых — $27 500
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