Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото) — Finance.ua
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Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

Технологии&Авто
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Пикапы на украинском авторынке имеют меньшую долю, чем электромобили, однако и для них находится немало задач, которые по силам только им: открытый кузов позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например — колесо для большой сельхозтехники, несколько бочек с дизтопливом или генератор для сварки, которые могут понадобиться на стройке, на поле фермерам или на каком-либо производстве. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить не по асфальту, а по дороге, по которой обычно двигаются разве что тракторы.

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Что касается количества купленных пикапов с пробегом, то ежеквартально оно остается почти постоянным, по крайней мере, в текущем году. В третьем трехмесячнике, который сейчас рассматриваем, их купили 862 шт., во втором — 852 шт., и в первом — 826 шт.
Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, эксперты auto.ria определили, какие пикапы с пробегом чаще всего покупают украинские автомобилисты, и составили список из десяти самых популярных моделей.

1. Mitsubishi L 200

Средняя цена таковых — $13 300
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

2. Toyota Hilux

Средняя цена таковых — $35 500
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

3. Volkswagen Amarok

Средняя цена таковых — $17 500
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

4. Ford F-150

Средняя цена таковых — $42 000
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

5. Nissan Navara

Средняя цена таковых — $10 500
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

6. Dodge Ram 1500

Средняя цена таковых — $33 700
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

7. Ford Ranger

Средняя цена таковых — $33 800
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

8. Toyota Tundra

Средняя цена таковых — $30 200
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

9. Chevrolet Colorado

Средняя цена таковых — $26 900
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)

10. Toyota Tacoma

Средняя цена таковых — $27 500
Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото)
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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