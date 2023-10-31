Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото) — Finance.ua

Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине: ТОП-10 марок (фото) Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

Пикапы на украинском авторынке имеют меньшую долю, чем электромобили, однако и для них находится немало задач, которые по силам только им: открытый кузов позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например — колесо для большой сельхозтехники, несколько бочек с дизтопливом или генератор для сварки, которые могут понадобиться на стройке, на поле фермерам или на каком-либо производстве. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить не по асфальту, а по дороге, по которой обычно двигаются разве что тракторы.

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Что касается количества купленных пикапов с пробегом, то ежеквартально оно остается почти постоянным, по крайней мере, в текущем году. В третьем трехмесячнике, который сейчас рассматриваем, их купили 862 шт., во втором — 852 шт., и в первом — 826 шт.

Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, эксперты auto.ria определили, какие пикапы с пробегом чаще всего покупают украинские автомобилисты, и составили список из десяти самых популярных моделей.

1. Mitsubishi L 200

Средняя цена таковых — $13 300

2. Toyota Hilux

Средняя цена таковых — $35 500

3. Volkswagen Amarok

Средняя цена таковых — $17 500

4. Ford F-150

Средняя цена таковых — $42 000

5. Nissan Navara

Средняя цена таковых — $10 500

6. Dodge Ram 1500

Средняя цена таковых — $33 700

7. Ford Ranger

Средняя цена таковых — $33 800

8. Toyota Tundra

Средняя цена таковых — $30 200

9. Chevrolet Colorado

Средняя цена таковых — $26 900

10. Toyota Tacoma

Средняя цена таковых — $27 500

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