Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине (цены, фото) — Finance.ua

Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине (цены, фото) Сегодня 08:05 — Личные финансы

Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине (цены, фото)

Зачем может потребоваться пикап в наших краях для частного, не армейского применения? Наличие открытого кузова позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например, колесо для крупной сельхозтехники, несколько бочек с горючим, генератор для сварки, которые могут понадобиться на поле фермерам, или на каком-либо производстве или строительной площадке. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить по бездорожью.

Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, аналитики auto.ria определили, каких пикапов с пробегом было куплено в Украине больше (по сумме сделок купли-продажи внутри страны и первых регистраций) в течение первых четырех месяцев 2023 года. Для большей информативности эксперты определили среднюю цену на украинском рынке для каждой модели.

1. Mitsubishi L 200

Куплено — 321 шт.

Средняя цена — $13 000

2. Toyota Hilux

Куплено — 154 шт.

Средняя цена — $29 000

3. Nissan Navara

Куплено — 122 шт.

Средняя цена — $10 500

4. Ford F-150

Куплено — 113 шт.

Средняя цена — $33 200

5. Volkswagen Amarok

Куплено — 108 шт.

Средняя цена — $20 300

6. Dodge Ram 1500

Куплено — 86 шт.

Средняя цена — $32 500

7. Toyota Tundra

Куплено — 60 шт.

Средняя цена — $34 300

8. Ford Ranger

Куплено — 54 шт.

Средняя цена — $20 500

9. Toyota Tacoma

Куплено — 18 шт.

Средняя цена — $29 000

10. SsangYong Actyon Sports

Куплено — 10 шт.

Средняя цена — $12 000

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