Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине (цены, фото) — Finance.ua

Какие пикапы с пробегом самые популярные в Украине (цены, фото)
Зачем может потребоваться пикап в наших краях для частного, не армейского применения? Наличие открытого кузова позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например, колесо для крупной сельхозтехники, несколько бочек с горючим, генератор для сварки, которые могут понадобиться на поле фермерам, или на каком-либо производстве или строительной площадке. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить по бездорожью.
Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, аналитики auto.ria определили, каких пикапов с пробегом было куплено в Украине больше (по сумме сделок купли-продажи внутри страны и первых регистраций) в течение первых четырех месяцев 2023 года. Для большей информативности эксперты определили среднюю цену на украинском рынке для каждой модели.
1. Mitsubishi L 200
- Куплено — 321 шт.
- Средняя цена — $13 000
2. Toyota Hilux
- Куплено — 154 шт.
- Средняя цена — $29 000
3. Nissan Navara
- Куплено — 122 шт.
- Средняя цена — $10 500
4. Ford F-150
- Куплено — 113 шт.
- Средняя цена — $33 200
5. Volkswagen Amarok
- Куплено — 108 шт.
- Средняя цена — $20 300
6. Dodge Ram 1500
- Куплено — 86 шт.
- Средняя цена — $32 500
7. Toyota Tundra
- Куплено — 60 шт.
- Средняя цена — $34 300
8. Ford Ranger
- Куплено — 54 шт.
- Средняя цена — $20 500
9. Toyota Tacoma
- Куплено — 18 шт.
- Средняя цена — $29 000
10. SsangYong Actyon Sports
- Куплено — 10 шт.
- Средняя цена — $12 000
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