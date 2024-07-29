Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика) — Finance.ua

Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика)

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнил 1372 новых пикапа.

Об этом пишет «Укравтопром».

Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самым популярным пикапом в I полугодии был PEUGEOT Landtrek. Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица.

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