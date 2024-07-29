Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика) — Finance.ua
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Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика)
Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика)
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнил 1372 новых пикапа.
Об этом пишет «Укравтопром».
Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самым популярным пикапом в I полугодии был PEUGEOT Landtrek. Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица.
Какие пикапы покупали в Украине: растет спрос (инфографика)
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка (ОСАГО)

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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