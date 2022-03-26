Какие отделения Новой почты работают 26 марта — Finance.ua

Какие отделения Новой почты работают 26 марта

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Новая почта внесла изменения в график работы на 26 марта 2022 года.

С 13 марта отделения Новой почты работают и в воскресенье.

В Николаеве работают два отделения № 2 и № 3 исключительно на выдачу гуманитарных грузов

График работы по будням:

Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Житомире, Тернополе, Луцке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Луцкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях отделений начала работать на час раньше — с 8:00. Другая часть отделений в этих населенных пунктах продолжает работать с девяти часов.

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны — с 9:00 до 16:00

Сумы — с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города — с 9:00 до 17:00

Как работает Новая почта в субботу:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий — с 9:00 до 18:00 (исключение — отделение (1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны — с 9:00 до 16:00

Сумы — с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города — с 9:00 до 17:00

Воскресенье — график работы:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий — с 10:00 до 18:00 (исключение — отделение № 1, 2, 34 в Одессе работают с 10:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны — с 9:00 до 16:00

Сумы — с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города — с 10:00 до 17:00

Обратите внимание, что если в городе действует комендантский час, то новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.

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