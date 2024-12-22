Какие ошибки допускают менеджеры в общении клиентами — исследование Сегодня 13:08 — Технологии&Авто

Какие ошибки допускают менеджеры в общении клиентами — исследование

Украинская платформа Ringostat, входящая в Netpeak Group, провела масштабное исследование, используя искусственный интеллект для анализа 50 тысяч разговоров менеджеров с клиентами. Это первый подобный проект в Украине, основной целью которого стало выявление ошибок в коммуникации и их влияния на лояльность клиентов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В ходе работы использовалась языковая аналитика Ringostat, автоматически оценивающая разговоры по ключевым этапам: открытие, выявление потребностей, презентация продукта или услуги и завершение диалога.

«Ringostat с AI автоматически анализирует разговоры, в частности, ставя оценку за диалог и указывая на ошибки sales-менеджеров или операторов колл-центров», — отметили в компании.

Средняя оценка диалогов составила всего 2 из 5 баллов, а 77% разговоров получили оценку 3 или ниже.

Типичные ошибки менеджеров

Этап открытия разговора оказался лидером по количеству ошибок:

чаще всего менеджеры не представляются;

более чем в трети случаев — не называют компанию;

в 20% случаев не спрашивают при исходящем звонке, удобно ли клиентам разговаривать;

в 11% случаев — не здороваются полноценно, например, говоря «Добрый день».

На этапе выявления потребностей клиентов менеджеры:

в 57% случаев не подытожили полученную от клиента информацию;

в 38% менеджеры собирали информацию только частично;

в 5% случаев вообще не расспрашивали клиентов о потребностях и обстоятельствах покупки.

На этапе презентации сотрудники:

в 46% случаев не предоставляли информацию о товаре или услуге;

в 26% случаев не презентовали компанию, рассказав о ее сильных сторонах;

в около четверти случаев вообще не представили продукт или компанию;

в 3% случаев не адаптировали презентацию к потребностям клиента, просто озвучив преимущества;

в 1% случаев презентация была непонятной — например, со многими сложными техническими терминами.

На этапе завершения разговора менеджеры:

в подавляющем большинстве случаев работники не подводили итоги диалога — например, «Итак, вам нужны уроки английского каждый вторник и каждую пятницу. Мы предложили…»

в 17% случаев менеджеры не озвучивали следующие шаги, которые должны предпринять они или клиенты;

также случались ситуации, когда менеджер описал следующие шаги, но нечетко — например, сказал, что пришлет коммерческое предложение, но не сказал когда и куда.

Также искусственный интеллект проанализировал общие ошибки, которые допускали менеджеры.

Более половины общих ошибок — недостаточная подготовка менеджера к разговору. Сотрудник не владеет базовой информацией о клиенте или продукте, из-за чего создается впечатление непрофессионализма. В 18% случаев отсутствует конструктивная коммуникация с клиентом. Менеджер просто ведет монолог, не подстраиваясь под покупателя, и разговор является односторонним. В 7% случаев работник был слишком формальным, жестко следуя скрипту разговора и не пытаясь понять покупателя. В 6% менеджер игнорировал важные вопросы, которые поднимал заказчик. Также в 6% менеджеры не соблюдали этикет. К примеру, грубо отвечали и перебивали покупателя. В 5% случаев сотрудники неправильно или непонятно доносили информацию. В 4% случаев объяснения сотрудника были слишком сложными. Например, включали большое количество терминов, непонятных клиенту. В 2% случаев менеджер не пробовал наладить контакт с покупателем и не проявлял эмпатии.

Положительные моменты

AI выявил и положительные моменты при анализе разговоров. В 41% случаев менеджеры были вежливыми, в 14% — демонстрировали скорость ответа или действия, в 13% — профессионализм и т. д.

Однако только в 2% диалогов реже бывали случаи внимательности для клиента, понимание его ситуации, дружелюбие и умение делать детальную презентацию.

Также Ringostat, благодаря модели Claude A, проанализировала влияние настроения менеджеров на настроение клиентов.

В таблицах показано, как часто настроение менеджера совпадало с определенным настроением клиента. В колонках показан % всех случаев, когда у работника было конкретное настроение.

Разработчики также отмечают, что ИИ может существенно разгрузить руководителей отделов продаж, автоматизировав контроль команд и поиск ошибок.

Он способен сэкономить ориентировочно 11 рабочих часов из расчета, что еженедельно нужно прослушать около 30 часов продолжительностью до 5 минут.

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Благодаря ИИ можно также сократить расходы на штат — зарплата супервайзера сейчас составляет около 30 000 гривен, по данным Work.ua.

Ringostat — украинская ИИ-платформа телефонии, колтрекинга и аналитики звонков. В портфолио клиентов Ringostat более 2000 компаний, среди которых OLX и ЛУН, интернет-магазин Autodoc, курсы GoIT, Peugeot и Mercedes.

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