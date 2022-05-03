Какие нюансы перемещения по Европе для переселенцев из Украины — советы юриста

Сегодня 15:00 — Личные финансы

Война лишила людей работы, а найти ее за границей, на территории временного места нахождения, крайне сложно. Все эти современные вызовы порождают множество вопросов.

Ответы предоставила ведущий юрист аутсорсинговой компании Nota Group Анна Жакот.

Возвращение в Украину

Ни законодательство Украины, ни правила ЕС не запрещают возвращение украинцев домой в любое время. Однако существуют определенные процедурные различия для обратного пути лица, получившего статус беженца и лица, находящегося под временной защитой ЕС.

Так, совершение беженцем действий, направленных на возвращение на территорию собственного государства, приравнивается к возвращению под его защиту. Что, соответственно, приводит к автоматической потере статуса беженца независимо от оснований и условий такого возврата.

А вот лицо, получившее временную защиту ЕС, может в любое удобное для него время и на неустановленный срок вернуться в родную страну без потери этого статуса.

Если лицо, пользующееся временной защитой, нуждается в поездке в другую страну — не члена ЕС или Шенгенской зоны, оно не теряет причитающихся ему льгот при условии дальнейшего возвращения.

Однако, некоторые страны Европейского Союза на уровне внутреннего законодательства могут устанавливать сроки для пребывания украинцев за пределами таких стран-предоставителей защиты до момента их возвращения без потери такого статуса.

Поэтому эта практика только получает распространение, поэтому рекомендуем узнавать актуальную информацию о возможном количестве дней для выезда в местных государственных органах, занимающихся присвоением статуса временной защиты, или у волонтеров, иногда также владеющих подтвержденной и проверенной информацией по этому вопросу.

Даже в случае утраты предоставляемого страной статуса временной защиты вследствие превышения срока выезда за ее пределы, лицо может находиться в такой стране на основании безвизового режима, хотя уже и без предусмотренных защитой льгот.

Возможность перемещения по территории ЕС

Обычно украинец, получивший временную защиту на территории европейского государства, имеет право находиться в нем в течение всего времени, установленного таким статусом.

В случае желания или необходимости временного выезда за пределы такой страны в другие государства ЕС на такое лицо распространяются общие правила, установленные для украинских туристов и предусмотренные общим безвизовым режимом при наличии биометрического паспорта.

Такой выезд и пребывание в другой стране Шенгенской зоны возможны, но при общей продолжительности не более 90 дней в течение 180 дней в одной стране. Из этого правила есть определенные исключения.

Как изменить страну для временного проживания?

Отметим, что пункт 4 статьи 26 Директивы предусматривает возможность смены государства предоставления временной защиты с одного на другое. При этом страна действующего предоставления статуса защиты должна быть предупреждена о планах переселенца, вследствие чего действие временной защиты прекращается, а лицо ограничивается в правах, предусмотренных статусом.

Таким образом, техническая и законодательная возможность изменения государства, предоставляющего временную защиту, существует и может быть реализована при приложении определенных усилий лицом, желающим инициировать такую процедуру. Важно отметить, что при аналогичном желании беженца изменить страну своего укрытия ему придется начинать процесс получения такого статуса в другом государстве сначала.

Страны-исключения

Следует заметить, что Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются странами ЕС, но являются странами Шенгенской зоны. Поэтому украинцы могут прибывать в эти страны после пересечения Шенгенской зоны, но условия временной защиты на их территориях будут отличаться от прав, гарантированных странами ЕС.

А вот Дания является членом ЕС и страной Шенгенского соглашения, однако она не обеспечивает процедуру временной защиты и не применяет правила ЕС по предоставлению беженства.

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