Какие направления в Европе становятся популярными: страны и города (инфографика) — Finance.ua

Какие направления в Европе становятся популярными: страны и города (инфографика) Сегодня 17:23 — Личные финансы

Какие направления в Европе становятся популярными: страны и города (инфографика)

Эксперты по путешествиям Bounce изучили данные, чтобы выяснить это, используя поиск Google за последние три месяца, чтобы найти самые популярные направления и их сравнение с предыдущим годом.

Об этом пишет sebounce.com

1. Турция

102 900 поисковых запросов

Благодаря богатой истории и культуре таких городов, как Стамбул, а также солнечной погоде и теплым пляжам Анталии, Турция может быть названа самым популярным местом отдыха для британцев в 2024 году. Страна получила более 100 000 запросов за последние три месяца 2023 года.

2. Исландия

95 200 поисковых запросов

Благодаря своей яркой культуре и близости к природным чудесам Исландия и столица Рейкьявик являются популярным местом отдыха. Зима также является лучшим временем, чтобы увидеть одну из самых популярных достопримечательностей Исландии и ее северное сияние.

3. Греция

70 700 общих поисков

Греция занимает третье место из более чем 70 000 поисковых запросов за последние три месяца. Средиземноморская страна популярна среди туристов из-за теплого климата зимой, особенно в южных городах, таких как Ираклион, где в декабре температура может достигать 18ºC. Это также идеально, если вы любитель культуры, поскольку столица, Афины, является домом для старинных достопримечательностей и более чем 80 музеев.

Самые популярные города

1. Амстердам

150 300 поисковых запросов

Столица Нидерландов, Амстердам, является самым популярным городом для британцев в 2024 году, согласно 150 300 поисковым запросам с октября по декабрь 2023 года. Город может похвастаться многими вещами, от посещения музея Ван Гога до живописных окрестностей, каналов и причудливой архитектуры.

2. Париж

62 500 поисковых запросов

Неудивительно, что самый посещаемый город в мире, Париж, вошел в тройку лидеров для посещения туристами в этом году, с 62 500 поисковыми запросами за последние три месяца. Город наполнен живописными и знаковыми достопримечательностями, от Эйфелевой башни до Лувра и собора Парижской Богоматери. Париж также является одним из лучших городов в мире, если вы гурман (129 ресторанов отмечены звездами Мишлена, на выбор).

3. Будапешт

40 580 поисковых запросов

Будапешт замыкает тройку лидеров с 40 580 поисковыми запросами за последние три месяца. Многие люди стекаются в город благодаря его бурной ночной жизни, здесь также расположены музеи и художественные галереи мирового уровня.

Страны, приобретающие популярность

1. Албания

Увеличение количества поисковых запросов на 113%.

Благодаря доступному жилью и сотням миль белых песчаных пляжей у Албании был наибольший рост интереса за последний год. Несколько недорогих авиакомпаний недавно добавили столицу Тирану в свои реестры, чтобы удовлетворить растущий спрос.

2. Северная Македония

Увеличение количества поисковых запросов на 98,3%.

Далее — сосед Албании и одна из наименее посещаемых стран Европы — Северная Македония. Хотя в стране, не имеющей выхода к морю, нет пляжей для тех, кто хочет уйти от зимы, она может похвастаться многими природными чудесами, которые стоит исследовать, от крутых каньонов до пышных горных лесов. Ее столица Скопье также имеет бурную ночную жизнь.

3. Финляндия

Увеличение поисковых запросов на 68,2%.

На третьем месте Финляндия — количество поисковых запросов выросло на 68,2% за последний год. Скандинавская страна является идеальным местом, если вы планируете уютный зимний отпуск в ее столице, Хельсинки, или полюбуетесь прекрасным природным ландшафтом страны с холмистыми лесами и кристально чистыми озерами.

Города, популярность которых растет

1. Краков

Увеличение поисковых запросов на 310,3%.

Краков занимает первое место с 310,3%. Кроме того, что Старый город польского города доступен, он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что делает его убежищем для тех, кто хочет почувствовать его уникальную архитектуру и богатую историю.

2. Севилья

Увеличение количества поисковых запросов на 58,7%.

На втором месте Севилья — количество поисковых запросов за последний год выросло на 58,7%. Город наполнен солнцем, фламенко и традиционной культурой. Здесь также сохранились некоторые из лучших кулинарных традиций Испании.

3. Дублин

Рост поисковых запросов на 38,1%.

Замыкает тройку лидеров — столица Ирландии Дублин. Истоки города доходят до викингов. В Дублине также одни из лучших ночных клубов, поскольку город наполнен уютными пабами, где часто звучит живая музыка от талантливых местных исполнителей.

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