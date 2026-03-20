Какие налоги украинцы должны заплатить за свою недвижимость Сегодня 15:00

За два месяца, январь-февраль 2026 года, владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает ГНС.

Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Этот налог — важный источник наполнения местных бюджетов, так как средства направляются на развитие общин, содержание инфраструктуры и социальные программы.

Кто должен платить

Плательщики налога на недвижимое имущество — это физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами жилой или нежилой недвижимости.

Если несколько владельцев

Если есть несколько владельцев недвижимости, налог уплачивается в зависимости от формы собственности:

в случае общей долевой собственности — каждый владелец уплачивает налог за свою долю;

в случае общей совместной собственности без раздела имущества — налог уплачивает один из владельцев, определенный по их согласию или по решению суда;

в случае общей совместной собственности и разделенный между совладельцами — каждый из них уплачивает налог за причитающуюся ему долю.

На что начисляется налог

Налог на недвижимое имущество начисляется только на ту часть площади, которая превышает определенные законодательством площади:

для квартир — более 60 кв. м;

для жилых домов — более 120 кв. м;

если в собственности есть разные типы жилой недвижимости (квартира и дом) — более 180 кв. м.

Уведомление о необходимости уплаты налога присылает ГНС.

Где проверить

Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением « Моя налоговая «.

Также ГНС отмечает, как провести сверку

Отметим, на начало этого года наибольшие поступления налога обеспечили:

г. Киев — 489,8 млн грн;

Киевская область — 238,2 млн грн;

Львовская область — 232,7 млн ​​грн;

Днепропетровская область — 217,3 млн. грн.

Ранее Finance.ua писал , что правительство Украины готовит новую модель жилищной политики, которая ограничит бесплатную приватизацию государственного жилья для большинства граждан и внедрит альтернативные механизмы обеспечения жильем.

Части категорий населения оставят право на приватизацию, а другим жилье будут предоставлять в пользование с возможностью социальной аренды или выкупа.

Запрет на приватизацию для отдельных категорий начнет действовать через год после завершения военного положения.

После внедрения новых правил право на бесплатную приватизацию оставят только для четырех категорий:

военнослужащие и их семьи;

работники ГСЧС;

представители Национальной полиции;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Для всех остальных граждан приватизацию прекратят.

