Какие модели iPhone не стоит покупать в 2024 году: мнение экспертов — Finance.ua

Какие модели iPhone не стоит покупать в 2024 году: мнение экспертов 17.08.2024, 00:04 — Технологии&Авто

Какие модели iPhone не стоит покупать в 2024 году: мнение экспертов

До осенней презентации Apple осталось не так уж много времени — новые iPhone покажут в середине сентября.

Специалисты перечислили модели, которые в 2024 году уже нельзя считать сбалансированными по соотношению цен и характеристик.

К таким гаджетам отнесли iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro и модель iPhone SE 2016 года. Причина проста — устаревшее «железо» и не самые продвинутые камеры. Более того, в случае поломки найти запчасти будет очень сложно.

Но главное, что должно остановить от покупки — срок поддержки. Если iPhone X перестал обновляться с выходом iOS 16, то iOS 18 почти наверняка будет последним большим апдейтом системы для серий iPhone XS/XR и iPhone 11. Поэтому, если собираетесь брать смартфон на годы вперед, это далеко не лучший вариант. Аналогичная ситуация с iPhone 12.

Какие смартфоны Apple выбрать вместо них

iPhone 15/iPhone 15 Plus — идеальный смартфон для большинства пользователей. Конечно, можно взять и iPhone 14, но разница между этими моделями довольно заметна: смартфоны избавились от привычной «челки», которую заменила технология Dynamic Island, а главная камера перешла на 48-Мп сенсор.

— идеальный смартфон для большинства пользователей. Конечно, можно взять и iPhone 14, но разница между этими моделями довольно заметна: смартфоны избавились от привычной «челки», которую заменила технология Dynamic Island, а главная камера перешла на 48-Мп сенсор. iPhone 13 — самый выгодный айфон. С большинством повседневных задач девайс справляется ничуть не хуже новинок, однако стоит при этом заметно дешевле. Камеры не превзойдут телефоны-конкуренты по схожей цене, например, Google Pixel 8, но они все равно достаточно хороши.

— самый выгодный айфон. С большинством повседневных задач девайс справляется ничуть не хуже новинок, однако стоит при этом заметно дешевле. Камеры не превзойдут телефоны-конкуренты по схожей цене, например, Google Pixel 8, но они все равно достаточно хороши. iPhone 15 Pro Max — бескомпромиссный вариант. Выбирать это устройство очень просто, потому что вы не экономите ни на одной детали — здесь лучшие камеры, время автономной работы и самый мощный мобильный процессор Apple. Он также поставляется с 256 ГБ памяти по умолчанию.

— бескомпромиссный вариант. Выбирать это устройство очень просто, потому что вы не экономите ни на одной детали — здесь лучшие камеры, время автономной работы и самый мощный мобильный процессор Apple. Он также поставляется с 256 ГБ памяти по умолчанию. iPhone SE (2022) — самый дешевый вход в экосистему iOS. Несмотря на устаревший дизайн, аппарат работает быстро, имеет неплохую одинарную камеру, процессор A15, как и модели iPhone 13, и батарейку на целый день работы. А получать обновления он будет еще минимум два года.

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УНІАН По материалам:

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