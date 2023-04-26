Какие легковые авто сегодня производят в Украине (инфографика) — Finance.ua

Какие легковые авто сегодня производят в Украине (инфографика) Сегодня 08:08 — Технологии&Авто

Какие легковые авто сегодня производят в Украине (инфографика)

Сфера автомобилестроения в Украине сегодня переживает не лучшие времена. Производство автомобилей полного цикла в Украине сегодня отсутствует, а украинский VIN-код и маркировка Made in Ukraine получают транспортные средства, собранные в Украине из машинокомплектов или переоборудованные с шасси, которые импортированы из-за рубежа. Эксперты Института исследований авторынка определили, какие «украинские» модели легковых автомобилей чаще всего впервые регистрировали в 1 квартале 2023 года.

Всего за первый квартал 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 1975 новых транспортных средств, которые были собраны или переоборудованы в Украине из импортных машинокомплектов или шасси. Это почти так же, как в первом квартале 2022 года (на 1,6% меньше). Большинство из транспортных средств (59,2%, 1149 шт.) — это легковые авто. Грузовые автомобили (LCV и массой свыше 3,5 т суммарно) составили 22,1% (437 шт.). Еще 13,5% пришлось на автобусы (267 шт.), а остальные 6,2% заняли полуприцепы (122 шт.).

С марта 2022 года по март 2023 года включительно номерные знаки впервые получили 6,9 тыс. «украинских» транспортных средств, а самым активным оказался декабрь 2022 года: тогда зафиксировали 1 138 регистрационных операций.

При этом 81,4% таких транспортных средств в течение января-марта 2023 года приобрели юридические лица, то есть компании, и только 18,6% — частные покупатели (физлица). Большинство авто были специализированными (63,9%, 1 261 шт.), еще 5,3% (105 шт.) — специальными, то есть большинство «украинских» авто изготовляют под специальные нужды. Транспортных средств, предназначенных для общего, гражданского использования, в течение первого квартала 2023 г., оказалось всего 30,9% (609 шт.).

За границу в течение этого периода экспортировали 122 новых транспортных средства: 118 легковых и 4 грузовых. Больше всего машин вывезли в Грузию (68 шт.), Германию (20 шт.) и Молдову (13 шт.).

Самым популярным брендом среди изготовленных или переоборудованных в Украине легковушек оказалась Skoda, которую собирают из импортных машинокомплектов в Закарпатской области на заводе «Еврокар». Таковых в первом квартале зарегистрировали 28,5% (442 шт.). На втором месте оказался бренд СКС (25,2%, 290 шт.), под которым группа компаний Спец-Ком-Сервис производит разного рода специализированные транспортные средства. Третье место заняла марка АП (15,1%, 174 шт.).

Также в пятерку популярных брендов вошли Автоспецпром, производящий в основном автомобили скорой помощи (7,4%, 85 шт.) и Lada (6,3%, 72 шт.). Поскольку торговля с россией запрещена с начала полномасштабного вторжения, вероятнее всего, регистрации последних — это продажа складских остатков.

Что касается моделей, то самыми популярными стали:

Skoda Kodiaq — 267 шт. АП САП-Э1 — 172 шт. Skoda Karoq — 158 шт. Автоспецпром АСПА.941157.014.03 (медицинская на базе Peugeot Boxer) — 52 шт. СКС TAC-ПС (полицейский на базе Toyota Corolla) — 42 шт. СКС RDS-02РП (полицейский на базе Renault Duster) — 35 шт. Lada Granta — 33 шт. Lada Vesta — 30 шт. СКС SKO-ПС (полицейская на базе Skoda Octavia) — 26 шт. СКС SVT-ПС (полицейская на базе Suzuki Vitara) — 25 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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