Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

Личные финансы
62
Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список
Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список
Поддержка пожилых людей — важное направление социальной политики Украины. Однако не все пенсионерки знают о своих правах и возможности оформить льготы. Поэтому некоторые женщины могут лишиться важной государственной помощи.
Рассказываем о льготах, которые могут получить женщины старше 60 лет в 2025 году.

Какие льготы могут оформить пожилые граждане в 2025 году

Государство предлагает ряд преимуществ для пожилых людей, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение. В 2025 году пенсионерки могут рассчитывать на:
  • Льготы на оплату коммунальных услуг
Пенсионерки, работавшие в сельской местности в образовании, медицине или культуре, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги.
Для женщин, работавших в других отраслях или проживающих в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж.
  • Бесплатный проезд
Женщины, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Однако льгота не распространяется на метро и такси.
  • Освобождение от земельного налога
Пожилые женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога при условии владения земельным участком определенного размера:
  • 0,10 га для дач;
  • 0,01 га для гаража;
  • 0,12 га для садоводства;
  • 0,10 га для строительства в городе;
  • 0,15 га в поселках городского типа;
  • 0,25 га для жилого дома в деревне;
  • 2 га для личного сельского хозяйства.
Читайте также
  • Скидку 50% на автострахование
Владелицы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или ч электродвигателем мощностью до 100 кВт могут воспользоваться скидкой 50% на страхование.
  • Бесплатная правовая помощь
Пенсионерки имеют доступ к бесплатным юридическим услугам или получить значительную скидку на них. Льгота предоставляется на консультации, подготовку документов и решение правовых вопросов.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.