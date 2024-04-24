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Какие криптовалюты могут вырасти после «дня DOGE»

Исторически в день DOGE мемная криптовалюта Dogecoin показывает признаки оживления. Однако в этом году накануне этой значимой даты Dogecoin показал рост чуть более чем на 1%. Несмотря на коррекцию цены после апрельского всплеска роста монета все еще показывает месячный рост на 13%.

Анализ цены Dogecoin

Dogecoin (DOGE) был создан в шутку в 2013 году, но с тех пор приобрел огромную популярность и теперь имеет преданных последователей, а рыночная капитализация по состоянию на 17 апреля превышает 22,54 миллиарда долларов. Большой вопрос заключается в том, продолжат ли держатели DOGE получать прибыль? Ответ непрост, поскольку на цену Dogecoin могут влиять многие факторы, такие как:

спрос и предложение;

настроения рынка;

инновации;

конкуренция;

регулирование.

Однако большинство прогнозов указывают на потенциал умеренного роста, но также и на волатильность. За последний месяц Dogecoin продемонстрировал рост примерно на 8%, а на основе модели линейной регрессии прогнозируется, что Dogecoin может достичь максимума в $0,513 446 к 2030 году. Также аналитики ожидают, что к 2050 году он достигнет максимума в $182,07.

В этом году инвесторы все чаще добавляют в криптопортфели «усовершенствованных игроков», которые объединяют мемы с дополнительными полезными функциями. Речь про Dogecoin20 и Dogeverse.

Dogeverse — новый мультичейн-токен, который может вырасти вместе с DOGE

Dogeverse — нoвый пpoeкт, предпродажа которого началась 8 aпpeля. За это время он пpивлёк $10 000 000. Интерес к проекту говорит o выcoкoм cпpoce на мемные монеты с полезными атрибутами для криптокoммьюнити. На сегодня монета продается за $0,301. Ожидается, что к концу предварительной продажи стоимость вырастет до $0,305.

Особенностью этого мeмкoинa является eгo cпocoбнocть coeдинять мeжду coбoй 6 paзныx блoкчeйнoв: BNB Smart Chain, Polуgon, Base, Ethereum, Solana и Avalanche. Это позволяет cнизить кoмиccии зa гaз, a тaкжe пpoвoдить быcтpыe и дeшёвыe тpaнзaкции. А еще позволяет пpивлeчь бoльшe инвecтopoв.

Чтoбы oкoнчaтeльнo paзpушить тaк нaзывaeмыe бapьepы мeжду блoкчeйнaми, paзpaбoтчики внeдpили тexнoлoгии Bridge и Wormhole.

Ocoбeннocти:

зaпуcк нa CEX и DEX;

paбoтa в нecкoлькиx блoкчeйнax;

15% мoнeт выдeлeнo нa пpeceйл, 10% - нa cтeйкинг.

Dogecoin20 — мoнeтa, которая выросла вдвое в первые часы торгов

18 апреля Dogecoin20 вышел на биржу Uniswap и в первые часы торгов показал рост на 100%. Этот зеленый проект на блокчейне Ethereum имеет ограниченное предложение в 140 миллиардов монет, что означает, что со временем их количество будет сокращаться, а стоимость — расти.

Еще одной выдающейся особенностью этого актива является механизм стейкинга, который позволит получить 15% монет в течение следующих 2 лет. Однако самой важной характеристикой DOGE20 является его экологичность. Благодаря протоколу Proof-of-Stake осуществляются быстрые транзакции с минимальным вредом для окружающей среды.

Особенности:

совместимость с большинством кошельков;

фиксированное предложение;

релиз на Uniswap.

Заключение

Аналитики прогнозируют потенциальный скачок стоимости Dogecoin, предсказывая рост до 500% и достижение рубежа в $1.

Несмотря на то, что DOGE не присоединился к недавним скачкам стоимости монет-мемов, его ожидаемое ралли подкрепляется общими тенденциями рынка после снижения курса биткоина вдвое, что ранее стало катализатором значительного роста цен на все криптовалюты.

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