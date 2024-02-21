Какие компании являются крупнейшими экспортерами зерна в Украине — Finance.ua

Какие компании являются крупнейшими экспортерами зерна в Украине Сегодня 07:57 — Аграрный рынок

Какие компании являются крупнейшими экспортерами зерна в Украине

Протесты европейских фермеров на границе против украинского зерна набирают обороты. Аграрии из Польши, Румынии, Венгрии и других стран жалуются, что избыток продукции из Украины приводит к конкуренции и падению спроса на местную продукцию. Фермеры также утверждают, что украинские производители демпингуют цены, что приводит к снижению стоимости зерна на внутренних рынках и они терпят убытки. Протесты против украинского зерна бьют не только по фермерам, но и крупным международным компаниям, на долю которых в 2022—2023 годах приходилось более 40% экспорта. Что это за компании — читайте дальше.

Крупнейшим экспортером украинского зерна является компания «Кернел», на которую приходится 8%. Это крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, продукция которого поставляется более чем в 70 стран мира.

На французского зернотрейдера Louis Dreyfus приходится 7% общего экспорта украинского зерна, что делает его самым крупным экспортером этой продукции среди иностранных компаний.

Долю по 5% в общем экспорте зерна из Украины имеют американский поставщик сельскохозяйственной продукции Cargill, американская корпорация Archer Daniels Midland, а также украинская аграрная компания «Нибулон» (основатель Алексей Вадатурский погиб в июле 2022-го в результате обстрела Николаева российскими войсками).

«Агропросперис» экспортировал 4% украинского зерна. Это украинская группа компаний, занимающаяся производством зерновых и масличных культур. При этом инвестирует в «Агропросперис» американская транснациональная инвестиционная группа NCH Capital.

Экспортом украинского зерна занимается также китайская компания Cofco International — один из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции. В 2022—2023 годах компания экспортировала 3% зерна.

Также 3% среди общего объема экспорта имеет агропромышленная компания Viterra (Швейцария).

На долю украинского агрохолдинга «Укрландфарминг» пришлось 2% экспорта зерна, на долю «Олам Украина» («дочки» сингапурской OLAM International) — 1%.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.