Какие коммунальные платежи можно снизить, когда вы не живете в квартире: как это сделать — Finance.ua

Какие коммунальные платежи можно снизить, когда вы не живете в квартире: как это сделать Сегодня 20:00 — Личные финансы

В случае, если вы выехали из квартиры надолго, платить придется, все платежи отменить невозможно. Но их в большинстве случаев можно существенно снизить.

Какие платежи можно снизить и как это сделать?

Если в квартире установлены приборы учета (счетчики), то начисления должны производиться на основании показаний. То есть никаких заявлений писать не следует, просто регулярно передавайте показания счетчиков.

Если счетчики отсутствуют, то законодательство позволяет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, если в квартире никто не проживает более 30 календарных дней, кроме поставки тепловой энергии (отопления) и услуг по управлению многоквартирным домом и придомовой территорией (квартплата).

Факт отсутствия должен быть документально подтвержден (например, документами о проживании или работе за границей).

Для прекращения начислений на другие услуги (газ, вода, свет, вывоз мусора) следует обратиться с заявлениями к поставщикам коммунальных услуг по вашей территориальности.

Как обратиться с заявлением

В условиях войны и массового выезда украинцев за границу возникает вопрос, собственно, как именно обратиться к соответствующим предоставителям услуг с заявлением.

К представителям соответствующих организаций следует обращаться либо лично, либо в письменном виде (с помощью почты), либо это должен сделать законный представитель заявителя. То есть он должен иметь заверенное соответствующим способом поручение.

Что касается документов, подтверждающих факт отсутствия по месту регистрации, то четкого определения, что это за документы, законодатель не дает.

Как следует из норм п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» , потребитель имеет право «на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг».

Но какое именно должно быть «документальное подтверждение» — неизвестно. Как свидетельствует практика, это может быть справка, выданная на основании акта, подписанного не менее чем тремя соседями. В случае если человек зарегистрирован, но не проживает по адресу регистрации, ему целесообразно подтвердить факт своего пребывания по другому адресу соответствующей справкой.

Это может быть документ, подтверждающий место нахождения лица в другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица и т.п.

Согласно статье 40 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, кроме полномочий, предусмотренных этим Законом, «осуществляют и другие предоставленные им законом полномочия».

На сегодняшний день многие органы местного самоуправления приняли своими актами (решениями) порядки\положения о выдаче справок о фактическом месте проживания (непроживания) лица.

Поэтому в случае пребывания в другом городе или селе Украины особых проблем не должно быть — следует обратиться в соответствующий исполнительный комитет.

Что касается пребывания за границей, то, пользуясь логикой, ксерокопия страницы паспорта с отметкой о пересечении границы Украины должна быть таким документом.

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