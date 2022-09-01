Какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября — Finance.ua

Какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября Сегодня 08:00

Спустя более 6 месяцев с начала войны украинских беженцев в Европе ждут новые условия. В некоторых странах изменения вступают в силу с 1 сентября.

Украинцам придется переоформить документы для статуса временной защиты, а также следует быть в курсе нововведений, касающихся финансов.

В Германии начнут учет безвизовых дней

Украинцы, находящиеся в Германии без оформления статуса временной защиты, и у которых до 31 августа заканчиваются безвизовые дни (90 дней в течение 180 дней), должны либо покинуть страну, либо легализоваться.

Такое распоряжение власти страны выдали еще в начале августа, предупреждая украинцев о начале учета безвизовых дней с 1 сентября.

Находиться в Германии украинцам разрешено до 31 августа, независимо от использования безвиза или депортации. Если безвиз заканчивается к концу лета, оформить временную защиту необходимо до 1 сентября. Если 90 дней безвизового пребывания в Германии закончатся с 1 сентября по 1 декабря, необходимо подать заявку на регистрацию статуса.

При этом оформление статуса защиты для всех украинцев, прибывающих в Германию с 1 сентября, не обязательно. Можно легально находиться в стране по безвизу 90 дней.

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Регистрация для граждан Украины будет доступна в течение всего периода войны.

Во Франции просят продлить статус через 6 месяцев

Украинцам во Франции, находящимся в стране из-за войны и оформившим статус временной защиты, после 6 месяцев пребывания необходимо обновить его. В противном случае выплаты будут прекращены.

Об этом говорится на сайте правительства. Срок действия вида на жительство APS для многих украинцев истекает в сентябре — через 6 месяцев после прибытия в страну. Чтобы сохранить свои права на получение пособия ADA, необходимо продлить свой APS в префектуре по месту жительства.

Инструкция, как это можно сделать и куда обращаться, опубликована на сайте

Украинцев просят как можно скорее отправить такие документы в компетентное территориальное отделение OFII:

французско-украинская форма запроса на продление прав на ADA, датированная и подписанная;

копия действующего разрешения на проживание на каждого совершеннолетнего члена семьи;

копия документа, подтверждающего наличие ресурсов (платежные ведомости, трудовой договор), полученного с момента въезда во Францию.

Для быстрой обработки эти документы желательно отправить по электронной почте в компетентный территориальный отдел в соответствии с отделом проживания. Также копии можно отправить по почте. При отправке по почте на конверте должны стоять слова «Renouvellement ADA Ukraine».

Заявления следует подавать не ранее чем за 3 недели до окончания действия APS, но не позднее 3 дней до этой даты.

В столице Чехии отменят субсидию за жилье для беженцев

С сентября мэрия Праги отменяет доплаты владельцам жилья, размещающим украинских беженцев. Государственная субсидия составляет 250 крон (10 евро) с человека в сутки, а из-за высоких цен в мегаполисе город выделял дополнительные 140 крон на человека за использование жилья.

Эту информацию подтвердил мэр столицы Зденек Гржиб. По его словам, город не может продолжать играть роль государства в кризисе с беженцами, а деньги должны быть направлены на решение проблемы резкого роста цен на энергоносители.

Поскольку 250 крон было недостаточно, чтобы компенсировать владельцам стоимость размещения украинцев, власти Праги вносили дополнительные деньги из местного бюджета.

«Это нельзя было делать бесконечно. С сентября город прекратит выплату субсидий. В некоторых случаях оказание помощи может закончиться раньше, еще в августе», — предупредил мэр.

Новая помощь в Ирландии — бесплатные курсы и стипендия

С сентября украинские беженцы в Ирландии могут пойти бесплатно на курсы и получать стипендию. Программу помощи украинцам правительство Ирландии утвердило 17 августа.

По программе Post Leaving Certificate Courses любой желающий может получить доступ к курсам сертификации. Обучение проводится по разным дисциплинам:

сельское хозяйство;

лесное хозяйство;

ветеринарное образование;

рыболовство.

В 2022-2023 учебном году бесплатно выучиться могут украинцы, проживающие в Ирландии и получившие статус беженца. Поскольку в стране уже проживает 45 тысяч украинских беженцев, правительство решило помочь им адаптироваться через получение нового образования для трудоустройства.

Потому для украинцев такие курсы с сентября станут бесплатными. Кроме того, студенты этих курсов получат стипендию — 6115 евро, которую разделят помесячно на год.

В Польше гривны перестанут менять по выгодному курсу

Первые беженцы из Украины в Польше в марте столкнулись с невозможностью поменять наличные гривны на злотые по приемлемому курсу. Тогда центробанки Украины и Польши договорились об обмене денег по фиксированному курсу — чуть менее 7 гривен за 1 злотый. Одному украинцу разрешили таким образом обменять до 10 тысяч гривен.

В в PцеломK O Bank Polski запустили такой обмен в 100 отделениях, а общая сумма украинской валюты, которую должен был выкупить Национальный банк Украины, закладывалась до 10 млрд гривен.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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