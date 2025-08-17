Какие изменения произошли на финансовом рынке: ответ Нацбанка — Finance.ua
Какие изменения произошли на финансовом рынке: ответ Нацбанка

Количество участников небанковского финансового рынка в прошлом месяце уменьшилось до 799 (с 812). Количество банков осталось неизменным — 60.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По состоянию на 1 августа 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 423 финансовые компании (было 432);
  • 51 страховщик non-life (было 52), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
  • 105 ломбардов (без изменений);
  • 90 кредитных союзов (было 93);
  • один лизингодатель (без изменений);
  • 44 страховых брокера (без изменений);
  • 74 коллекторских компании (без изменений).
Количество банковских групп увеличилось на одну (16), а небанковских не изменилось (40).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений) и 10 международных (было 12).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:
  • 17 платежных учреждений (было 18);
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);
  • один банк — эмитент электронных денег (без изменений);
  • один оператор почтовой связи (без изменений).
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 31 технологический оператор платежных услуг (без изменений).
По материалам:
Finance.ua
