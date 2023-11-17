Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание — Finance.ua

Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание Сегодня 14:05 — Личные финансы

Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание

Статус временной защиты в Германии получили 1 153 865 граждан Украины. Дети и подростки в их числе составили одну треть (33%), сообщает Немецкое государственное статистическое ведомство Destatis.

Трудоспособных людей среди украинских беженцев около двух третей, а точнее 64%.

Оплата проживания в Германии для украинцев

Трудоустройство украинцев в определенной степени облегчает финансовую нагрузку на местный бюджет, однако не полностью. Тем, у кого трудовая занятость частичная или кто работает на минимальную зарплату, социальные службы продолжают оплачивать проживание. Такая компенсация представляет собой ежемесячные безналичные транши непосредственно арендодателю в размере около 500 евро. Бывает немного больше, по усмотрению комиссии при управлении социального обеспечения.

Остальную сумму аренды квартиры беженцы обязаны оплачивать самостоятельно.

Расселение украинцев зависит от свободного малометражного жилья в соответствующих населенных пунктах. Чаще всего это общежития, комнаты в съемных квартирах с общими бытовыми пространствами.

Многим повезло — их разместили в малометражных квартирах со встроенными кухнями и санузлами. Согласно социальным нормам, общая площадь таких жилых помещений составляет в среднем 45 кв. м на одного человека и 65 кв. м на двоих.

А некоторые проживают вместе с немцами в их домах. За это владельцы недвижимости получают компенсацию от местного управления социальной защиты.

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Справка Finance.ua:

Как отмечают эксперты юридической фирмы GOLAW, Германия — перспективная и респектабельная юрисдикция, позволяющая бизнесу выйти на рынок ЕС. И именно эту страну многие бизнесмены выбирают для создания своих компаний благодаря следующим преимуществам:

высокий уровень публичной безопасности;

политическая стабильность;

высокие стандарты уровня жизни.

Эти факты свидетельствуют о том, что долгосрочные инвестиции в немецкую экономику безопасны. Кроме того, Германия имеет удачное географическое расположение и своеобразный бренд, поскольку производимые в Германии товары ассоциируются у потребителей с высоким качеством.

Также значительным преимуществом является то, что германское правительство всячески поддерживает инновации и активно создает программы для их финансирования. Если же говорить о трудностях, которые могут возникнуть при ведении бизнеса в Германии, специалисты в первую очередь называют усложненный процесс создания самого бизнеса.

Ведь по рейтингу Всемирного банка страна занимает 125 место среди 190 мировых экономик по степени простоты создания бизнеса. Кое-где начало своего дела в Германии может занимать несколько недель. И это далеко не дешевое удовольствие.

Кроме того, в стране действует сложное законодательное и налоговое регулирование. Взимание налогов и отчетность, как показывает практика, требует значительного количества времени и знаний. Например, бизнес в Германии должен осуществлять более девяти налоговых платежей ежегодно. Для сравнения — в других юрисдикциях нормой может быть один платеж в год.

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