Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание — Finance.ua

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Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание

Личные финансы
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Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание
Какие изменения для украинских беженцев в Германии: сколько и кто оплачивает проживание
Статус временной защиты в Германии получили 1 153 865 граждан Украины. Дети и подростки в их числе составили одну треть (33%), сообщает Немецкое государственное статистическое ведомство Destatis.
Трудоспособных людей среди украинских беженцев около двух третей, а точнее 64%.

Оплата проживания в Германии для украинцев

Трудоустройство украинцев в определенной степени облегчает финансовую нагрузку на местный бюджет, однако не полностью. Тем, у кого трудовая занятость частичная или кто работает на минимальную зарплату, социальные службы продолжают оплачивать проживание. Такая компенсация представляет собой ежемесячные безналичные транши непосредственно арендодателю в размере около 500 евро. Бывает немного больше, по усмотрению комиссии при управлении социального обеспечения.
Остальную сумму аренды квартиры беженцы обязаны оплачивать самостоятельно.
Расселение украинцев зависит от свободного малометражного жилья в соответствующих населенных пунктах. Чаще всего это общежития, комнаты в съемных квартирах с общими бытовыми пространствами.
Многим повезло — их разместили в малометражных квартирах со встроенными кухнями и санузлами. Согласно социальным нормам, общая площадь таких жилых помещений составляет в среднем 45 кв. м на одного человека и 65 кв. м на двоих.
А некоторые проживают вместе с немцами в их домах. За это владельцы недвижимости получают компенсацию от местного управления социальной защиты.
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Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

Справка Finance.ua:

  • Как отмечают эксперты юридической фирмы GOLAW, Германия — перспективная и респектабельная юрисдикция, позволяющая бизнесу выйти на рынок ЕС. И именно эту страну многие бизнесмены выбирают для создания своих компаний благодаря следующим преимуществам:
  • высокий уровень публичной безопасности;
  • политическая стабильность;
  • высокие стандарты уровня жизни.
  • Эти факты свидетельствуют о том, что долгосрочные инвестиции в немецкую экономику безопасны. Кроме того, Германия имеет удачное географическое расположение и своеобразный бренд, поскольку производимые в Германии товары ассоциируются у потребителей с высоким качеством.
  • Также значительным преимуществом является то, что германское правительство всячески поддерживает инновации и активно создает программы для их финансирования. Если же говорить о трудностях, которые могут возникнуть при ведении бизнеса в Германии, специалисты в первую очередь называют усложненный процесс создания самого бизнеса.
  • Ведь по рейтингу Всемирного банка страна занимает 125 место среди 190 мировых экономик по степени простоты создания бизнеса. Кое-где начало своего дела в Германии может занимать несколько недель. И это далеко не дешевое удовольствие.
  • Кроме того, в стране действует сложное законодательное и налоговое регулирование. Взимание налогов и отчетность, как показывает практика, требует значительного количества времени и знаний. Например, бизнес в Германии должен осуществлять более девяти налоговых платежей ежегодно. Для сравнения — в других юрисдикциях нормой может быть один платеж в год.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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