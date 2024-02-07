Какие грузовики покупали украинцы в январе (список лидеров) — Finance.ua

Какие грузовики покупали украинцы в январе (список лидеров)
В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 11% до 783 единиц.
Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Среди новых коммерческих автомобилей в январе:
- наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault — 259 зарегистрированных авто.
- На втором месте — коммерческие автомобили марки JAC (50 зарегистрированных автомобилей),
- третье место в рейтинге занимают автомобили Opel (41 автомобиль),
- четвертую позицию — автомобили марки Citroen (39 авто),
- пятую — Mercedes-Benz (36 авто).
В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 65% до 11,3 тыс. единиц.
Напомним, за январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них являются кроссоверами. Лидерство сохраняет Renault Duster — 479 таких кроссоверов было продано в январе.
Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:
- Renault Duster — 479 проданных автомобилей.
- Volkswagen ID.4 — 286 шт.
- Toyota RAV4 — 271 шт.
- Skoda Scala — 126 шт.
- Mazda CX-5 — 103 шт.
- Hyundai Tucson — 100 шт.
- BYD Song — 86 шт.
Справка Finance.ua:
- Минэкономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В общей сложности 184 модели таких марок:
- Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
- Кстати, сумма налога составляет 25 тыс. грн.
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