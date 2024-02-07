Какие грузовики покупали украинцы в январе (список лидеров) — Finance.ua

Какие грузовики покупали украинцы в январе (список лидеров) Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 11% до 783 единиц.

Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Среди новых коммерческих автомобилей в январе:

наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault — 259 зарегистрированных авто.

На втором месте — коммерческие автомобили марки JAC (50 зарегистрированных автомобилей),

третье место в рейтинге занимают автомобили Opel (41 автомобиль),

четвертую позицию — автомобили марки Citroen (39 авто),

пятую — Mercedes-Benz (36 авто).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 65% до 11,3 тыс. единиц.

Напомним, за январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них являются кроссоверами. Лидерство сохраняет Renault Duster — 479 таких кроссоверов было продано в январе.

Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:

Renault Duster — 479 проданных автомобилей. Volkswagen ID.4 — 286 шт. Toyota RAV4 — 271 шт. Skoda Scala — 126 шт. Mazda CX-5 — 103 шт. Hyundai Tucson — 100 шт. BYD Song — 86 шт.

Справка Finance.ua:

Минэкономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В общей сложности 184 модели таких марок:

Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Кстати, сумма налога составляет 25 тыс. грн.

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