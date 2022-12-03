Какие города Польши украинцы готовы выбрать для постоянного проживания — Finance.ua

Какие города Польши украинцы готовы выбрать для постоянного проживания Сегодня 12:04

8 млн человек. За этот же период в направлении Украины пересекли границу 6 196 000 человек, пишет Польская пограничная служба сообщила ukrayina.pl , что с 24 февраля по 26 ноября 2022 года на территорию страны въехало болееЗа этот же период в направлении Украины пересекли границупишет visitukraine.today.

Статистический отдел польского национального банка провел опрос среди украинцев, нашедших убежище в Польше, о планах на будущее. Беженцев спросили, хотят ли они вернуться домой, и если нет, какой город в новой стране выбрали бы для постоянного проживания.

В каких городах Польши хотели бы поселиться украинцы

Наиболее популярными городами оказались Катовице, Быдгощ и Белосток. Исследование показало, что украинцы предпочитают места с низким уровнем безработицы, развитой промышленностью и сферой услуг.

По данным, опубликованным в отчете, 26% беженцев, желающих остаться в Польше, планируют продолжить жить в Катовице. В частности, в Быдгоще намерен остаться каждый четвертый. Каждый пятый выбирает для жительства Белосток. О том, что привлекает внимание украинцев в польских городах, рассказываем далее.

Чем украинцам нравится Катовице

Катовице — десятый по величине город в Польше, это столица верхней Силезии, а также центр науки, бизнеса и промышленности. Именно этот город на юге Польши — важный для Европы транспортный узел. Численность населения на 2022 год здесь составляет 306 826 человек. В целом это современный город, сердце первого в Польше мегаполиса, место проведения многих важных событий, а также полон зелени — с парками и лесами для приятных прогулок.

Кроме этого, в радиусе 600 километров от Катовице расположены Варшава, Берлин, Прага, Братислава, Будапешт и Вена. В Катовице следует ехать по многим причинам. Одна из них — получение европейского образования. Если вы планируете учиться, то Катовице — один из лучших для вас вариантов. Здесь ориентируются на международный рынок труда и делают все возможное, чтобы знания отвечали запросам работодателей. В свободное от учебы время студентов ждут музыкальные и киберспортивные фестивали, концерты и другие культурные события.

Почему украинцы хотели бы остаться жить в Быдгоще?

Быдгощ — это столица Куявско-Поморского воеводства на севере Польши. Город является одним из самых больших городов страны, 8-м по численности населения (363 930 человек), 10-м по площади (175,98 км²). Быдгощ окружен большими лесными массивами, в городе много зеленых зон, парков и лесов. К тому же, это большой экономический, культурный, научный и спортивный центр страны.

Быдгощ понравится тем, кто ценит старинную изысканную архитектуру. Здесь расположена резиденция воеводы и окружной музей. Кроме этого в городе расположено большинство офисов региональной государственной администрации.

Чем привлекает украинцев Белосток?

Белосток — город на северо-востоке Польши, на реке Бяла. Это административный центр Подлясского воеводства. Численность населения города на 2022 год составляет 295 245 человек. Белосток является одиннадцатым в Польше по величине. Кроме того, Белосток — самое экологическое место для жизни в Польше. Треть места здесь составляют зеленые насаждения. В этом особом микроклимате меньше ощущается летняя жара.

Белосток вошел в историю как многокультурный город, где проживали люди разных национальностей и религий, что определило особый характер города. Размещение на границе с Беларусью, Литвой и Россией обеспечивает отличные условия для экономического и культурного развития.

Белосток — центр пищевой, деревообрабатывающей, керамической промышленности и машиностроения.

Наименее популярные города Польши среди украинцев

Меньше всего украинцев планируют поселиться на постоянное проживание в Люблине (7%), Варшаве (12%) и Кельце (13%). Такую статистику можно объяснить тем, что в крупнейшие города беженцам было легче добраться, и после пережитого стресса это казалось лучшим решением.

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