Какие есть способы погашения кредита — Finance.ua

Какие есть способы погашения кредита Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

В Нацбанке напомнили, какие есть способы погашения кредита.

Об этом пишет НБУ.

Для осуществления надлежащего выполнения кредитного договора платить задолженность по кредиту необходимо согласно графику платежей.

Если срок осуществления платежей по договору о потребительском кредите приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, то платежи должны быть осуществлены в предыдущий рабочий день.

Если вы решили оплатить задолженность по кредиту через другой банк, выясните и учтите комиссию за перевод средств.

Также следует учесть сроки зачисления средств. Платежи могут производиться мгновенно или на следующий рабочий день. В отдельных случаях — в течение 2-3 рабочих дней. Лучше оплатить за 3-4 рабочих дня до дня погашения кредита.

Какие способы погашения кредита?

Через мобильное приложение банка.

Банкоматы с возможностью внесения наличных денег.

Терминалы самообслуживания.

Отделения банка.

Пункты финансовых компаний.

Справка Finance.ua:

Неработающие кредиты (NPL — non-performing loans) — это кредиты, по телу или процентам по которым просрочка более 90 дней, или те, где заемщик, скорее всего, не выполнит своих обязательств.

В общей сложности в госбанках сконцентрировано около 80% таких кредитов.

«Полномасштабная война ожидаемо приведет к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а значит, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL», — подчеркивают в НБУ.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.