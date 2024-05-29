Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000 — Finance.ua
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Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

Технологии&Авто
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Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000
Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000
Кроссоверы — самый популярный сегмент на украинском вторичном авторынке, его доля сейчас достигает 25%. За прошедший 2023 год таких легковушек было суммарно куплено более 280 тысяч, в этом году (за 4 месяца) — 125 тысяч. То есть, в среднем каждый день своим первым или следующим автомобилем кроссоверы выбирают более 1000 автомобилистов, и это без учета торгов новыми авто.

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Эксперты auto. ria создали рейтинг кроссоверов в рамках $6−8 тыс. По их словам, в список попали те модели, предложений с которыми по принципам отбора больше всего на портале, и по этому же показателю разместили их в списке.

1. Hyundai Tucson

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

2. Mitsubishi Outlander

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

3. Mazda CX-7

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

4. Suzuki Grand Vitara

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

5. Subaru Forester

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

6. KIA Sportage

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

7. Nissan Qashqai

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

8. SsangYong Kyron

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

9. Nissan X-Trail

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

10. SsangYong Rexton

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

11. Шевроле Captiva

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

12. Subaru Outback

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

13. KIA Soul

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

14. Subaru Tribeca

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

15. KIA Sorento

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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