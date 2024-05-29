Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000 — Finance.ua

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000
Кроссоверы — самый популярный сегмент на украинском вторичном авторынке, его доля сейчас достигает 25%. За прошедший 2023 год таких легковушек было суммарно куплено более 280 тысяч, в этом году (за 4 месяца) — 125 тысяч. То есть, в среднем каждый день своим первым или следующим автомобилем кроссоверы выбирают более 1000 автомобилистов, и это без учета торгов новыми авто.
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Эксперты auto. ria создали рейтинг кроссоверов в рамках $6−8 тыс. По их словам, в список попали те модели, предложений с которыми по принципам отбора больше всего на портале, и по этому же показателю разместили их в списке.
1. Hyundai Tucson
2. Mitsubishi Outlander
3. Mazda CX-7
4. Suzuki Grand Vitara
5. Subaru Forester
6. KIA Sportage
7. Nissan Qashqai
8. SsangYong Kyron
9. Nissan X-Trail
10. SsangYong Rexton
11. Шевроле Captiva
12. Subaru Outback
13. KIA Soul
14. Subaru Tribeca
15. KIA Sorento
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