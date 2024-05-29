Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000 — Finance.ua

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000 Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

Какие доступные кроссоверы с пробегом можно купить за $7000

Кроссоверы — самый популярный сегмент на украинском вторичном авторынке, его доля сейчас достигает 25%. За прошедший 2023 год таких легковушек было суммарно куплено более 280 тысяч, в этом году (за 4 месяца) — 125 тысяч. То есть, в среднем каждый день своим первым или следующим автомобилем кроссоверы выбирают более 1000 автомобилистов, и это без учета торгов новыми авто.

Читайте также: Как купить авто из США

Эксперты auto. ria создали рейтинг кроссоверов в рамках $6−8 тыс. По их словам, в список попали те модели, предложений с которыми по принципам отбора больше всего на портале, и по этому же показателю разместили их в списке.

1. Hyundai Tucson

2. Mitsubishi Outlander

3. Mazda CX-7

4. Suzuki Grand Vitara

5. Subaru Forester

6. KIA Sportage

7. Nissan Qashqai

8. SsangYong Kyron

9. Nissan X-Trail

10. SsangYong Rexton

11. Шевроле Captiva

12. Subaru Outback

13. KIA Soul

14. Subaru Tribeca

15. KIA Sorento

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.