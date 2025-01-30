Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины — Finance.ua

Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины Сегодня 20:01 — Личные финансы

Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины проверяют наличие военно-учетных документов у всех лиц, имеющих право на выезд.

Кто и как может выехать за границу в 2025 году. Об этом говорится в статье Finance.ua

Конечно, чтобы иметь разрешение на пересечение границы, нужны соответствующие документы, которые будут предоставлять эту возможность.

Для пересечения границы в 2025 году обязательными документами являются:

внутренний паспорт;

загранпаспорт.

Если учитывать вышеупомянутые категории мужчин призывного возраста, то здесь требуются следующие документы:

Для забронированных:

документ, подтверждающий факт бронирования такого лица;

решение о служебной командировке.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне:

документы, подтверждающие родственные связи;

задокументированный факт гибели или пропажи без вести близких родственников;

справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК или СП.

Мужчины с инвалидностью I, II и III группы:

справка формы № 157−1/о;

удостоверение, подтверждающее статус инвалида/пенсионное удостоверение/документ, подтверждающий назначение социального пособия.

Важный момент еще и в том, что документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине. Если группа инвалидности была назначена за границей, мужчина не сможет выехать из Украины.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы:

заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссией о предоставлении группы инвалидности сопровождающему лицу;

удостоверение инвалида/пенсионного удостоверения у сопровождающего лица;

документы, подтверждающие родственные связи между мужчиной и сопровождающим его лицом;

доказательства получения мужчиной социальной компенсации от государства за уход, если такая назначена по закону;

военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом и отметкой об отсрочке по соответствующей статье;

справка об отсрочке (действительна только при наличии ВУД).

Многодетные мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей:

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о браке/расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

Нюансом этой категории мужчин является то, что новое постановление дополнительно требует договор между супругом о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления матери умершей.

Мужчины, сопровождающие больных детей:

справки о получении государственного пособия на ребенка, который страдает тяжелыми заболеваниями;

документ, выданный врачебно-консультативной комиссией с диагнозом ребенка;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком (свидетельство о рождении);

если ребенка сопровождает опекун, попечитель, названные родители, родители-воспитатели, требуются документы, подтверждающие полномочия сопровождающего ребенка;

военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом.

Военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение:

направление на лечение за границу;

письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его для лечения;

военный билет.

Мужчины водители, выезжающие по системе «Шлях»:

лицензия на международные перевозки грузов компании, где работает водитель;

военно-учетный документ актуального образца;

права соответствующей категории и образца.

Мужчины волонтеры:

сведения о внесении волонтера в систему «Шлях»;

военно-учетный документ актуального образца;

права соответствующей категории и образца (если волонтер управляет транспортным средством).

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