Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины — Finance.ua

Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины проверяют наличие военно-учетных документов у всех лиц, имеющих право на выезд.
Об этом говорится в статье Finance.ua Кто и как может выехать за границу в 2025 году.
Конечно, чтобы иметь разрешение на пересечение границы, нужны соответствующие документы, которые будут предоставлять эту возможность.
Для пересечения границы в 2025 году обязательными документами являются:
- внутренний паспорт;
- загранпаспорт.
Если учитывать вышеупомянутые категории мужчин призывного возраста, то здесь требуются следующие документы:
Для забронированных:
- документ, подтверждающий факт бронирования такого лица;
- решение о служебной командировке.
Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне:
- документы, подтверждающие родственные связи;
- задокументированный факт гибели или пропажи без вести близких родственников;
- справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК или СП.
Мужчины с инвалидностью I, II и III группы:
- справка формы № 157−1/о;
- удостоверение, подтверждающее статус инвалида/пенсионное удостоверение/документ, подтверждающий назначение социального пособия.
Важный момент еще и в том, что документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине. Если группа инвалидности была назначена за границей, мужчина не сможет выехать из Украины.
Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы:
- заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссией о предоставлении группы инвалидности сопровождающему лицу;
- удостоверение инвалида/пенсионного удостоверения у сопровождающего лица;
- документы, подтверждающие родственные связи между мужчиной и сопровождающим его лицом;
- доказательства получения мужчиной социальной компенсации от государства за уход, если такая назначена по закону;
- военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом и отметкой об отсрочке по соответствующей статье;
- справка об отсрочке (действительна только при наличии ВУД).
Многодетные мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей:
- свидетельства о рождении всех детей;
- свидетельство о браке/расторжении брака;
- решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.
Нюансом этой категории мужчин является то, что новое постановление дополнительно требует договор между супругом о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей.
Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления матери умершей.
Мужчины, сопровождающие больных детей:
- справки о получении государственного пособия на ребенка, который страдает тяжелыми заболеваниями;
- документ, выданный врачебно-консультативной комиссией с диагнозом ребенка;
- документы, подтверждающие родственные связи с ребенком (свидетельство о рождении);
- если ребенка сопровождает опекун, попечитель, названные родители, родители-воспитатели, требуются документы, подтверждающие полномочия сопровождающего ребенка;
- военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом.
Военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение:
- направление на лечение за границу;
- письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его для лечения;
- военный билет.
Мужчины водители, выезжающие по системе «Шлях»:
- лицензия на международные перевозки грузов компании, где работает водитель;
- военно-учетный документ актуального образца;
- права соответствующей категории и образца.
Мужчины волонтеры:
- сведения о внесении волонтера в систему «Шлях»;
- военно-учетный документ актуального образца;
- права соответствующей категории и образца (если волонтер управляет транспортным средством).
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