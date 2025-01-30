Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины — Finance.ua
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Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины

Личные финансы
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Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины
Какие документы подтверждают право на выезд за пределы Украины
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины проверяют наличие военно-учетных документов у всех лиц, имеющих право на выезд.
Об этом говорится в статье Finance.ua Кто и как может выехать за границу в 2025 году.
Конечно, чтобы иметь разрешение на пересечение границы, нужны соответствующие документы, которые будут предоставлять эту возможность.
Для пересечения границы в 2025 году обязательными документами являются:
  • внутренний паспорт;
  • загранпаспорт.
Если учитывать вышеупомянутые категории мужчин призывного возраста, то здесь требуются следующие документы:
Для забронированных:
  • документ, подтверждающий факт бронирования такого лица;
  • решение о служебной командировке.
Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне:
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • задокументированный факт гибели или пропажи без вести близких родственников;
  • справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК или СП.
Мужчины с инвалидностью I, II и III группы:
  • справка формы № 157−1/о;
  • удостоверение, подтверждающее статус инвалида/пенсионное удостоверение/документ, подтверждающий назначение социального пособия.
Важный момент еще и в том, что документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине. Если группа инвалидности была назначена за границей, мужчина не сможет выехать из Украины.
Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы:
  • заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссией о предоставлении группы инвалидности сопровождающему лицу;
  • удостоверение инвалида/пенсионного удостоверения у сопровождающего лица;
  • документы, подтверждающие родственные связи между мужчиной и сопровождающим его лицом;
  • доказательства получения мужчиной социальной компенсации от государства за уход, если такая назначена по закону;
  • военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом и отметкой об отсрочке по соответствующей статье;
  • справка об отсрочке (действительна только при наличии ВУД).
Многодетные мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей:
  • свидетельства о рождении всех детей;
  • свидетельство о браке/расторжении брака;
  • решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.
Нюансом этой категории мужчин является то, что новое постановление дополнительно требует договор между супругом о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей.
Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления матери умершей.
Мужчины, сопровождающие больных детей:
  • справки о получении государственного пособия на ребенка, который страдает тяжелыми заболеваниями;
  • документ, выданный врачебно-консультативной комиссией с диагнозом ребенка;
  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком (свидетельство о рождении);
  • если ребенка сопровождает опекун, попечитель, названные родители, родители-воспитатели, требуются документы, подтверждающие полномочия сопровождающего ребенка;
  • военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом.
Военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение:
  • направление на лечение за границу;
  • письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его для лечения;
  • военный билет.
Мужчины водители, выезжающие по системе «Шлях»:
  • лицензия на международные перевозки грузов компании, где работает водитель;
  • военно-учетный документ актуального образца;
  • права соответствующей категории и образца.
Мужчины волонтеры:
  • сведения о внесении волонтера в систему «Шлях»;
  • военно-учетный документ актуального образца;
  • права соответствующей категории и образца (если волонтер управляет транспортным средством).
По материалам:
Finance.ua
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