Какие документы должны предоставить граждане призывного возраста во время трудоустройства — Finance.ua
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Какие документы должны предоставить граждане призывного возраста во время трудоустройства

Личные финансы
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Постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» предусматривает синхронизацию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами. Об этом пишет Кадровик.
Для актуализации данных каждый работодатель должен вести и регулярно обновлять различные учетные документы.
Военно-учетные документы работодатель, согласно части второй статьи 24 КЗоТ, должен требовать с 23 апреля 2021 года, согласно Закону Украины от 30 марта 2021 № 1357-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения военной обязанности и ведения военного учета».
Какие документы должны предоставить работодателю граждане:
  • призывники должны предоставить приписное удостоверение;
  • военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;
  • резервисты — военный билет.
Работодатель обязан взять каждого нового работника на военный учет в ТЦК и СП и довести до его сведения под личную подпись Правила военного учета. Об уходе с работы каждого работника работодатель также должен уведомлять соответствующие ТЦК и СП.
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Могут ли уволить работника, давно работающего и отказывающегося предоставлять документы о военном учете?
Формально работодатель имеет право просить предоставить информацию о военном учете работника. Работодатель обязан вести Списки персонального военного учета на предприятиях.
Поэтому может проверять у граждан наличие военного билета в бумажной форме или в электронной (с использованием мобильного приложения «Дія») как при оформлении на работу, так и уже принятых на работу. В случае отказа предоставить такую информацию уволить работника с работы нельзя.

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По материалам:
Finance.ua
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