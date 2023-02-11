Какие документы должны предоставить граждане призывного возраста во время трудоустройства — Finance.ua

Какие документы должны предоставить граждане призывного возраста во время трудоустройства Сегодня 16:24 — Личные финансы

Постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» предусматривает синхронизацию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами. Об этом пишет Кадровик.

Для актуализации данных каждый работодатель должен вести и регулярно обновлять различные учетные документы.

Военно-учетные документы работодатель, согласно части второй статьи 24 КЗоТ, должен требовать с 23 апреля 2021 года, согласно Закону Украины от 30 марта 2021 № 1357-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения военной обязанности и ведения военного учета».

Какие документы должны предоставить работодателю граждане:

призывники должны предоставить приписное удостоверение;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

Работодатель обязан взять каждого нового работника на военный учет в ТЦК и СП и довести до его сведения под личную подпись Правила военного учета. Об уходе с работы каждого работника работодатель также должен уведомлять соответствующие ТЦК и СП.

Могут ли уволить работника, давно работающего и отказывающегося предоставлять документы о военном учете?

Формально работодатель имеет право просить предоставить информацию о военном учете работника. Работодатель обязан вести Списки персонального военного учета на предприятиях.

Поэтому может проверять у граждан наличие военного билета в бумажной форме или в электронной (с использованием мобильного приложения «Дія») как при оформлении на работу, так и уже принятых на работу. В случае отказа предоставить такую информацию уволить работника с работы нельзя.

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