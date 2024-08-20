Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных

101
Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин с 16 до 60 лет будут вносить в реестр «Оберег».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Экспериментальный проект запускается, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.
Также он касается внесения сведений и взятия на военный учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе находящихся за пределами Украины.
Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и «Оберегом» средствами системы государственных информационных ресурсов «Трембита».

Какие данные получит «Оберег»

Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на военный учет, будет формироваться в реестре «Оберег» из следующих данных:
  • оцифрованный образ лица.
  • фамилия, имя, отчество.
  • дата рождения.
  • место рождения.
  • пол.
  • место жительства и местонахождение.
  • реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).
  • сведения о гражданстве.
  • номер записи в Демографическом реестре (при наличии).
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
Сведения о гражданах, отбывающих наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, заключенных под стражу, и «Оберегом» (средствами системы «Трембита»).
Как будут брать на военный учет
Взятие на военный учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на военный учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.
Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов и т. д., подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.
Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в «Оберег», производится без прохождения медосмотра.
Какие данные получит «Оберег» об украинцах от 16 до 60 лет
В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в реестр «Оберег», указываются:
  • фамилия, имя, отчество.
  • дата рождения.
  • пол.
  • место жительства и местонахождение.
  • реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).
  • номер записи в Демографическом реестре (при наличии).
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
  • сведения о дате последнего выезда за пределы Украины.
  • сведения о смерти или объявлении лица умершим.
В течение трех дней с даты формирования перечня в сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.
Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля «Гарт-1» и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины относительно тех, кто не вернулся в страну.
Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре «Оберег». После этого собранный список подлежит уничтожению.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.