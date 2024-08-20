Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных — Finance.ua

Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных Сегодня 10:45

Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин с 16 до 60 лет будут вносить в реестр «Оберег».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ

Экспериментальный проект запускается, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.

Также он касается внесения сведений и взятия на военный учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе находящихся за пределами Украины.

Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и «Оберегом» средствами системы государственных информационных ресурсов «Трембита».

Какие данные получит «Оберег»

Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на военный учет, будет формироваться в реестре «Оберег» из следующих данных:

оцифрованный образ лица.

фамилия, имя, отчество.

дата рождения.

место рождения.

пол.

место жительства и местонахождение.

реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).

сведения о гражданстве.

номер записи в Демографическом реестре (при наличии).

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.

Сведения о гражданах, отбывающих наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, заключенных под стражу, и «Оберегом» (средствами системы «Трембита»).

Как будут брать на военный учет

Взятие на военный учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на военный учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.

Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов и т. д. , подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.

Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в «Оберег», производится без прохождения медосмотра.

Какие данные получит «Оберег» об украинцах от 16 до 60 лет

В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в реестр «Оберег», указываются:

фамилия, имя, отчество.

дата рождения.

пол.

место жительства и местонахождение.

реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).

номер записи в Демографическом реестре (при наличии).

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.

сведения о дате последнего выезда за пределы Украины.

сведения о смерти или объявлении лица умершим.

В течение трех дней с даты формирования перечня в сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.

Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля «Гарт-1» и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины относительно тех, кто не вернулся в страну.

Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре «Оберег». После этого собранный список подлежит уничтожению.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.