Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных — Finance.ua

Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных
Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин с 16 до 60 лет будут вносить в реестр «Оберег».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Экспериментальный проект запускается, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.
Также он касается внесения сведений и взятия на военный учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе находящихся за пределами Украины.
Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и «Оберегом» средствами системы государственных информационных ресурсов «Трембита».
Какие данные получит «Оберег»
Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на военный учет, будет формироваться в реестре «Оберег» из следующих данных:
- оцифрованный образ лица.
- фамилия, имя, отчество.
- дата рождения.
- место рождения.
- пол.
- место жительства и местонахождение.
- реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).
- сведения о гражданстве.
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии).
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
Сведения о гражданах, отбывающих наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, заключенных под стражу, и «Оберегом» (средствами системы «Трембита»).
Как будут брать на военный учет
Взятие на военный учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на военный учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.
Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов
и т. д., подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.
Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в «Оберег», производится без прохождения медосмотра.
Какие данные получит «Оберег» об украинцах от 16 до 60 лет
В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в реестр «Оберег», указываются:
- фамилия, имя, отчество.
- дата рождения.
- пол.
- место жительства и местонахождение.
- реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии).
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
- сведения о дате последнего выезда за пределы Украины.
- сведения о смерти или объявлении лица умершим.
В течение трех дней с даты формирования перечня в сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.
Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля «Гарт-1» и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины относительно тех, кто не вернулся в страну.
Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре «Оберег». После этого собранный список подлежит уничтожению.
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