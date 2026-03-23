0 800 307 555
ру
Какие цены в аквапарке в Буковеле по сравнению с другими соседними

Фондовый рынок
3
Аквапарк Mavka в Буковеле за первый полный год работы получил 407,8 млн грн дохода и свыше 312 млн грн прибыли.
Стоимость посещения комплекса составляет 3200 грн за день — это дороже, чем во многих популярных аквапарках Европы.
Об этом сообщается в данных оператора YouControl, пишет Дело.
Комплекс был открыт в 2024 году как часть масштабного инвестиционного проекта на курорте Буковель. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 2 млрд грн.

Цена

Площадь аквапарка превышает 18 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность — до 1750 посетителей в день. Инфраструктура включает в себя бассейны, водные горки и SPA-зоны.
Оператор объекта — ООО «Аквапарк» — полностью принадлежит ООО «Буковель». Конечными бенефициарами выступают Захар Палица (55%) и Оксана Палица (45%) — дети бывшего народного депутата Игоря Палицы.
Максимальная цена за дневное посещение аквапарка составляет 3200 грн, что фактически выводит его в сегмент самых дорогих развлекательных комплексов Европы.

Пример

  • в Польше полный день в популярных аквапарках стоит около 900 грн;
  • в Венгрии — от 430 до 1400 грн;
  • в Словакии — примерно 1400−1800 грн.
А вот самый большой термальный аквапарк мира Therme Erding в Германии предлагает полный доступ примерно за 2900 грн — что сопоставимо или даже дешевле, чем в Буковеле.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems