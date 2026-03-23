Какие цены в аквапарке в Буковеле по сравнению с другими соседними

Аквапарк Mavka в Буковеле за первый полный год работы получил 407,8 млн грн дохода и свыше 312 млн грн прибыли.

Стоимость посещения комплекса составляет 3200 грн за день — это дороже, чем во многих популярных аквапарках Европы.

Об этом сообщается в данных оператора YouControl , пишет Дело.

Комплекс был открыт в 2024 году как часть масштабного инвестиционного проекта на курорте Буковель. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 2 млрд грн.

Цена

Площадь аквапарка превышает 18 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность — до 1750 посетителей в день. Инфраструктура включает в себя бассейны, водные горки и SPA-зоны.

Оператор объекта — ООО «Аквапарк» — полностью принадлежит ООО «Буковель». Конечными бенефициарами выступают Захар Палица (55%) и Оксана Палица (45%) — дети бывшего народного депутата Игоря Палицы.

Максимальная цена за дневное посещение аквапарка составляет 3200 грн, что фактически выводит его в сегмент самых дорогих развлекательных комплексов Европы.

Пример

в Польше полный день в популярных аквапарках стоит около 900 грн;

в Венгрии — от 430 до 1400 грн;

в Словакии — примерно 1400−1800 грн.

А вот самый большой термальный аквапарк мира Therme Erding в Германии предлагает полный доступ примерно за 2900 грн — что сопоставимо или даже дешевле, чем в Буковеле.

