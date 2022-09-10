Какие бывают слитки и как их правильно покупать и хранить — Finance.ua

Какие бывают слитки и как их правильно покупать и хранить Сегодня 06:21 — Банковские металлы

Где можно купить золото во время войны и как правильно это сделать? Finance.ua искал ответы на эти вопросы.

Золотые слитки выпускаются строго определенного веса, а именно:

Слитки от 1 до 100 граммов выпускаются методом штамповки, от 200 граммов до 1 килограмма — методом литья. И только слитки весом 100 граммов бывают как штампованные, так и литые.

Штампованный слиток производится путем давления штампа на разогретый металл, вследствие чего он принимает форму прямоугольника с абсолютно гладкой верхней поверхностью.

Литой слиток производится путем отливки из жидкого золота в специальной форме, в результате чего он имеет основу в форме прямоугольника, а верхнюю поверхность — изогнутую. Штампованные слитки обычно стоят чуть дороже, чем литые.

Как хранить

Слитки могут продаваться банком как в специальной упаковке (прозрачной целлофановой или пластмассовой), так и без нее. Однако покупать слитки следует исключительно в упаковке.

Кроме того, при хранении слитка нужно помнить о необходимости крайне аккуратного отношения к упаковке, поскольку ее повреждение может не только снизить цену слитка при обратной продаже, но и привести к тому, что слиток в банке вообще откажутся выкупать обратно, и тогда придется сдавать его ювелирам по цене лома. И в этом случае инвестиция вместо прибыли может нанести убыток.

Поэтому специалисты обычно советуют хранить банковские слитки подальше от влаги, не допускать их падения и трения между собой.

Обратная продажа слитков

Покупая слиток у банка, стоит поинтересоваться, выкупают ли банки эти слитки обратно у населения. И по какой цене. Среди банков достаточно распространена практика, когда банки только реализуют слитки.

И когда возникает вопрос, куда сдать слиток, это может стать проблемой.

Кроме того, нелишне поинтересоваться, выкупает ли банк слитки, проданные другими банками — и если «да», то уточнить, какие именно. Это поможет впоследствии выбрать банк, где можно будет сдать слиток по более выгодной цене.

Одни банки устанавливают единую цену покупки за грамм, независимо от номинала (размера) слитка, в других она, как и цена продажи, падает с увеличением размера слитка.

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