Какие браузеры самые популярные в мире — Finance.ua

Какие браузеры самые популярные в мире Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Какие браузеры самые популярные в мире

Браузеры стали неотъемлемой частью нашей онлайн-жизни. Они помогают нам получать доступ к огромному количеству информации, проверять электронную почту, общаться в соцсетях и многое другое. Без браузеров невозможно представить сам интернет.

Об этом пишет Speka.

Когда компания Google объявила о выпуске собственного веб-браузера Chrome в 2008 году, многие удивились, зачем Google создавать веб-браузер. Лучше было бы спросить, почему Google не создал веб-браузер раньше, ведь весь бизнес компании заключался в том, чтобы люди использовали браузер для доступа к сервисам Google.

Инфографика: Speka

Чтобы догнать Firefox, потребовалось немного больше времени, но в четвертом квартале 2011 года доля Chrome в глобальном веб-серфинге превысила долю Firefox. Менее чем через год Chrome стал браузером номер один в мире, обогнав Internet Explorer от Microsoft, который доминировал на рынке всего пять лет назад.

Интересно, что восхождение Chrome произошло почти полностью за счет браузера Microsoft. С третьего квартала 2008 года рыночная доля Internet Explorer упала с 68% до 25%, тогда как доля Chrome взлетела с нуля до 43%. Сегодня преемник Internet Explorer, Edge, контролирует всего 5% мирового рынка, тогда как у Chrome стабильные 60%. Ближайший конкурент Safari имеет 20% мирового рынка.

Какие браузеры самые популярные на континентах

Согласно данным компании StatCounter, занимающейся вебтрекингом, Chrome является самым популярным интернет-браузером в мире. С июля по август 2023 его использовали 63,6% интернет-пользователей в мире.

Safari занимает второе место, им пользуются чуть меньше 20% мирового интернет-сообщества. Edge (5,4%), Firefox (2,9%), Opera (2,7%) и Samsung (2,3%) значительно отстают.

Инфографика: Speka

Chrome особенно популярен в Южной Америке, где его доля на рынке браузеров составляет 78,9%. В Европе и Северной Америке этот показатель ниже — 58,6% и 53,1% соответственно. Доля рынка Chrome в Соединенных Штатах была несколько ниже среднего показателя в Северной Америке, где этот браузер использовали 51,7% пользователей, за ним следовали Safari (30,8%), Edge (8,4%), Opera (3,5%), Firefox (3,5%) и Samsung Internet (1,1%).

Safari является самым распространенным веб-браузером в ряде небольших стран и островов, среди которых Северная Корея (90,99%), Бермудские острова (92,7%), Фарерские острова (78,52%) и Андорра (56,9%), в то время как Армения является одной из немногих стран, где предпочтение отдают Firefox (Firefox — 55% пользователей, Chrome — 31,9% и Safari — 8,7%). Африка — единственный континент, где Safari не занимает второе место, а отодвинут на третье после конкурента Opera.

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