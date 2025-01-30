Какие автомобили покупают украинцы в салонах (инфографика) — Finance.ua

Какие автомобили покупают украинцы в салонах (инфографика) Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Какие автомобили покупают украинцы в салонах (инфографика)

Украинцы в 2024 году купили почти 70 тысяч новых автомобилей (+14,7% по сравнению с предыдущим годом), потратив на это более 125 млрд гривен. Самыми популярными марками были Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda и BMW, а цветами — белый и серый. Спрос на новые автомобили восстанавливается, но до показателей 2021-го или 2013 года далеко.

«Слово и дело» исследовало, сколько автомобилей было куплено в салонах во время войны.

Перед началом войны в Украине спрос на новые автомобили немного снизился: украинцы купили 213,3 тысяч машин. Самыми популярными марками были Hyundai, ЗАЗ, KIA, Geely и Toyota.

После начала войны в 2014 году спрос на новые автомобили упал вдвое: за год салоны продали 97 тысяч штук (следует учитывать, что это данные без оккупированных территорий). Топ популярных марок почти не изменился — Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai и Volkswagen.

В 2015 году интерес украинцев к новым автомобилям упал еще больше: за год было куплено 46,5 тысячи машин (-52%). Самыми популярными брендами были Toyota, Renault, ЗАЗ, Nissan и Ford.

В 2016-м на рынке новых автомобилей произошло оживление: украинцы купили 65,6 тысячи машин (+40,9%). Покупали преимущественно Toyota, Renault, Volkswagen, KIA и Skoda.

В 2017 и 2018 годах украинцы купили 82,2 тысячи (+25,5%) и 81,9 тысячи (-0,5%) новых автомобилей. В тройку самых популярных марок два года подряд входили Toyota, Renault и Volkswagen.

В 2019 году украинцы купили в салонах 88,4 тысячи автомобилей (+8%), в 2020 году — 85,5 тысячи (-3,4%). Но пятерка любимых брендов в те два года немного изменилась: Renault, Toyota, KIA, Skoda и Nissan.

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В 2021 году украинцы купили более 103 тысяч новых автомобилей — это на 20,8% больше, чем годом ранее. Популярными были те же Toyota, Renault, KIA, Skoda и Nissan.

В первый год полномасштабной войны рынок новых автомобилей сократился на 63,3%: украинцы купили всего 37,9 тысячи новых машин. В Укравтопроме отметили, что это самый плохой результат с начала столетия.

В пятерку самых популярных марок вошли Toyota, Renault, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

В 2023 году украинцы купили почти 61 тысячу новых автомобилей (+60,6%), заплатив за них более 105,5 млрд гривен. Чаще всего в салонах покупали Toyota, Renault, Volkswagen и Skoda. Кроме того, в пятерку самых популярных марок вошла немецкая BMW.

Каждый третий новый автомобиль в том году был белого цвета. Серый и черный были на втором и третьем месте по популярности, далее — синий и красный.

В прошлом году было зарегистрировано 69,8 тысячи новых автомобилей (+14,7%) общей стоимостью более 125 млрд гривен. Самыми популярными марками были Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen и BMW, а цветами — белый, серый, черный, синий и зеленый.

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Слово і Діло По материалам:

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