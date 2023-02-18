Какие автомобили дарят украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие автомобили дарят украинцы (инфографика) Сегодня 19:03 — Личные финансы

Какие автомобили дарят украинцы (инфографика)

В прошлом году было официально подарено 1740 легковушек. Эксперты портала auto.ria определили, какие марки и модели становились презентами чаще всего, а также узнали возраст этих машин.

Ежегодно в итоговую статистику регистрационных действий с транспортными средствами попадает ряд официально подаренных. Например, если считать только легковые машины, в 2019 — было подарено 1983 автомобиля, в 2020 — 1670, в 2021 — (сейчас наибольшее число) — 2243 шт., и в прошлом году, то есть в течение 2022 года — 1740 авто. В этом году, в январе, добавилось еще 184 подаренных машины. Какие же легковушки чаще всего становились презентами?

Сначала рассмотрим список марок, возглавляемый Toyota, после которой с незначительной разницей в количестве разместился Volkswagen. Дальше разрыв заметнее, что видно на следующем слайде.

Поскольку их было немного, в Топ-15 эти марки не попали, но все же стоит о них упомянуть отдельно, как подарки они довольно ценные. Итак, в 2022-м было подарено 23 Land Rover, 16 Porsche, 9 Tesla, 2 Bentley и один электрический Jaguar.

Рейтинг моделей, которые чаще всего дарят в Украине

Skoda Octavia — 43 шт.;

Volkswagen Passat — 42;



Daewoo Lanos — 37;

Toyota RAV4 — 36;



Toyota Camry — 35;



Hyundai Tucson — 32;



Volkswagen Golf — 26;



Hyundai Accent — 25;



Toyota Land Cruiser Prado — 24;



KIA Sportage — 24;



Volkswagen Transporter — 23;



Toyota Corolla — 23;



Volkswagen Touareg — 20;



Renault Logan — 20;



Volkswagen Tiguan — 18.



Средний возраст подаренных автомобилей составил 10 лет, а самый старый презент имел год выпуска 1966 года, и им оказался забавный «Запорожец» модели ЗАЗ-965А. Новых автомобилей, напомним, из 1740 подаренных в общей сложности, было 120 штук.

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