Какие автомобили будут покупать украинцы в 2023 году: тенденции и прогнозы — Finance.ua

Какие автомобили будут покупать украинцы в 2023 году: тенденции и прогнозы Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие автомобили будут покупать украинцы в 2023 году: тенденции и прогнозы

Эксперты Института исследований авторынка составили прогноз событий, которые повлияют на автомобильный рынок в 2023 году.

«По прогнозам на авторынке, чрезвычайно трудно их делать в условиях неопределенности. Большинство процессов будут напрямую зависеть от ситуации на фронте, а как следствие — от общего состояния экономики», — говорят аналитики.

В случае, если ситуация будет более или менее стабильной, можно прогнозировать следующие тенденции на украинском авторынке в 2023 году (реалистичный сценарий):

В зависимости от ситуации с электроэнергией в стране, месячный объем вторичного авторынка может составлять от 50 до 100 тысяч сделок купли-продажи. В случае если не будет изменений налогового законодательства по импорту авто, большинство из них (70-80%) будут покупать на внутреннем рынке.

может составлять от 50 до 100 тысяч сделок купли-продажи. В случае если не будет изменений налогового законодательства по импорту авто, большинство из них (70-80%) будут покупать на внутреннем рынке. Из-за границы будут импортировать 10-20 тысяч автомобилей в месяц. Вырасти это количество может только в случае понижения ставок таможенных платежей. В зависимости от их размера, импорт может составить даже до 50 тыс. и даже больше легковых автомобилей с пробегом за месяц (средний показатель до начала полномасштабного вторжения).

10-20 тысяч автомобилей в месяц. Вырасти это количество может только в случае понижения ставок таможенных платежей. В зависимости от их размера, импорт может составить даже до 50 тыс. и даже больше легковых автомобилей с пробегом за месяц (средний показатель до начала полномасштабного вторжения). Основными поставщиками подержанных автомобилей останутся страны Европейского Союза. Доля автомобилей из стран Америки зафиксируется на довоенном уровне — 25-35% от общего количества, однако их средняя стоимость будет выше, а будут привозить оттуда в основном авто в возрасте до 5 лет.

подержанных автомобилей останутся страны Европейского Союза. Доля автомобилей из стран Америки зафиксируется на довоенном уровне — 25-35% от общего количества, однако их средняя стоимость будет выше, а будут привозить оттуда в основном авто в возрасте до 5 лет. Рынок новых автомобилей будет расти медленнее. Объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тысяч новых автомобилей в месяц. Их увеличение напрямую будет зависеть от наличия программ финансовой поддержки — кредитования и лизинга на выгодных условиях.

Объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тысяч новых автомобилей в месяц. Их увеличение напрямую будет зависеть от наличия программ финансовой поддержки — кредитования и лизинга на выгодных условиях. При выборе нового авто украинцы и дальше будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие автомобиля в салоне. Активно с новыми автомобилями и в дальнейшем будет конкурировать сегмент «почти новых» авто.

украинцы и дальше будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие автомобиля в салоне. Активно с новыми автомобилями и в дальнейшем будет конкурировать сегмент «почти новых» авто. Скрытый потенциал украинского авторынка в регионах, где активность уменьшилась в результате военных действий. Надежду дает то, что даже в непростые времена для этих регионов украинцы заключают сделки купли-продажи. Так, с начала полномасштабного вторжения и до 1 декабря, Сервисные центры зарегистрировали: в Донецкой области — 939 перепродаж, 64 шт. б/у «свежепригнанных» легковушек и 7 новых; в Луганской области — 1 573 перепродажи, 476 «свежепригнанных» и 15 новых; в Херсонской области — 1 253 перепродажи, 458 «свежепригнанных» и 35 новых. Конечно, при восстановлении этих и других пострадавших регионов потребность в транспортных средствах будет высока.

в регионах, где активность уменьшилась в результате военных действий. Надежду дает то, что даже в непростые времена для этих регионов украинцы заключают сделки купли-продажи. Так, с начала полномасштабного вторжения и до 1 декабря, Сервисные центры зарегистрировали: в Донецкой области — 939 перепродаж, 64 шт. б/у «свежепригнанных» легковушек и 7 новых; в Луганской области — 1 573 перепродажи, 476 «свежепригнанных» и 15 новых; в Херсонской области — 1 253 перепродажи, 458 «свежепригнанных» и 35 новых. Конечно, при восстановлении этих и других пострадавших регионов потребность в транспортных средствах будет высока. Растет потребность в коммерческой технике, так как именно эти категории транспорта необходимы для восстановления страны. Однако рост этого сегмента рынка будет невысоким — покупательная способность украинцев низкая, а действующие правила ввоза таких подержанных автомобилей из-за границы делают импорт экономически невыгодным.

так как именно эти категории транспорта необходимы для восстановления страны. Однако рост этого сегмента рынка будет невысоким — покупательная способность украинцев низкая, а действующие правила ввоза таких подержанных автомобилей из-за границы делают импорт экономически невыгодным. Что касается цен на авто , то причин для существенного колебания цен на рынке пока нет. Однако есть немало внешних факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок — цены на топливо и их доступность, курс иностранной валюты или даже работа общественного транспорта.

, то причин для существенного колебания цен на рынке пока нет. Однако есть немало внешних факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок — цены на топливо и их доступность, курс иностранной валюты или даже работа общественного транспорта. Перерегистрация авто в «Дії» может расшириться на другие категории транспортных средств и заработать для юридических лиц. Параллельно есть большие шансы, что будет введена обещанная растаможка в смартфоне. Это потребует изменения ставок таможенных платежей, голосования в Парламенте и подписи Президента. Однако процесс продолжается, и это дает надежду на положительные изменения в следующем году. Это может повлечь за собой также и реформу таможни в сфере импорта подержанных автомобилей.

может расшириться на другие категории транспортных средств и заработать для юридических лиц. Параллельно есть большие шансы, что будет введена обещанная растаможка в смартфоне. Это потребует изменения ставок таможенных платежей, голосования в Парламенте и подписи Президента. Однако процесс продолжается, и это дает надежду на положительные изменения в следующем году. Это может повлечь за собой также и реформу таможни в сфере импорта подержанных автомобилей. После стабилизации поставок электроэнергии «второе дыхание» откроется у сегмента электромобилей. После настройки доставки автомобилей из Кореи рынок будет активнее пополняться «газовыми» легковушками (вроде Hyundai Sonata LPI), которых сейчас прибывает 50-70 шт. в месяц при необходимости 500-700 машин, которые очень любят таксопарки.

После настройки доставки автомобилей из Кореи рынок будет активнее пополняться «газовыми» легковушками (вроде Hyundai Sonata LPI), которых сейчас прибывает 50-70 шт. в месяц при необходимости 500-700 машин, которые очень любят таксопарки. Учитывая крайне низкий (как для Европы) уровень автомобилизации в Украине, а это примерно 260 авто на 1000 населения (при среднем показателе в ЕС 600 авто/1000 граждан) потенциальный спрос на автомобили всех сегментов будет оставаться высоким еще довольно долго.

Какие автомобили будут покупать украинцы в 2023 году

Эксперты отмечают, что поскольку выбор авто зависит, в первую очередь, от покупательной способности, которая вряд ли вырастет в 2023 году, большинство подержанных автомобилей будут покупать в привычной ценовой структуре — стоимостью $2-5 тысяч.

Также теоретически, после подорожания горючего и ежедневных пробок на дорогах, которые никак не уменьшаются, покупатели должны переориентироваться на компактные городские авто, как это в свое время происходило в Западной Европе. Однако на практике автомобилисты до сих пор тяготеют к авто высшего класса, в том числе премиум брендов «в возрасте». Учитывая двойной отрыв по количеству подержанных Volkswagen на рынке, нужен не один год, чтобы сменился лидер нашей «вторички». Поэтому для привычных автомобилей с ДВС вряд ли стоит ожидать кардинального изменения интересов украинских покупателей.

Что касается моделей, то прогнозируется, что стандартный «топ» популярных подержанных автомобилей на рынке будет оставаться почти неизменным. Несколько будут терять позиции автомобили российско-советского и украинского производства на внутреннем рынке, их будут постепенно заменять подержанные легковушки из-за рубежа.

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