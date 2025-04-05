Какие автомобили больше всего теряют в цене во время перепродажи — Finance.ua

Какие автомобили больше всего теряют в цене во время перепродажи Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Какие автомобили больше всего теряют в цене во время перепродажи, Фото: freepik

Большинство автомобилей со временем обесценивается, с чем приходится мириться автомобилистам, продающим свои транспортные средства на вторичном рынке. Владельцы некоторых моделей и вовсе могут при перепродаже потерять половину первоначальной стоимости.

Эксперты из iSeeCars проанализировали данные о более чем 800 000 объявлениях о продаже подержанных автомобилей в возрасте пяти лет.

Модели, которые дешевеют больше всего во время перепродажи

Эксперты отметили, что владельцы электрокроссовера Jaguar I-PACE в среднем теряют более 50 тысяч долларов от первоначальной стоимости, если решают продать свой автомобиль на вторичном рынке через пять лет после покупки.

Второе место в рейтинге занял роскошный седан BMW 7 Series. Это очень дорогая модель, поэтому владельцам приходится сильно занижать цены на свои автомобили, чтобы продать их.

Тройку «лидеров» замыкает электромобиль Tesla Model S. Эта модель оказалась не столь востребована, как более доступные Model 3 и Model Y.

ТОП-25 автомобилей, которые дешевеют больше всего при перепродаже:

Jaguar I-PACE — теряет 72,2% от первоначальной стоимости за пять лет. BMW 7 Series — 67,1%. Tesla Model S — 65,2%. Infiniti QX80 — 65,0%. Maserati Ghibli — 64,7%. BMW 5 Series — 64,7%. Nissan Leaf — 64,1%. Maserati Levante — 63,7%. Tesla Model X — 63,4%. Cadillac Escalade ESV — 62,9%. Land Rover Range Rover — 62,9%. Audi A8 L — 62,7%. BMW 5 Series — 61,7%. Audi Q7 — 61,6%. Infiniti QX60 — 61,5%. Cadillac Escalade — 61%. Audi A6 — 60,9%. Land Rover Discovery — 60,9%. Mercedes-Benz S-Class — 60,7%. Audi A7 — 60,5%. Tesla Model Y — 60,4%. Lincoln Navigator L — 60,3%. Porsche Taycan — 60,1%. Nissan Armada — 60,0%. Ford Expedition MAX — 60,0%.

УНІАН По материалам:

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